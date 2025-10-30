Auswärtsspiel am Feiertag

Auch an Allerheiligen ist das B-Juniorenteam des 1. FC Saarbrücken im Einsatz. Allerdings nicht im Saarland, wo es an diesem stillen Feiertag ein Spielverbot bis 18 Uhr gibt, sondern in Pfungstadt in Südhessen. Dort trifft das U17-Team des FCS um 15 Uhr auf dem Rasenplatz an der Dr.-Horst-Schmidt-Str. auf den SV Darmstadt 98. Die Malstatter haben bislang zwei Punkte mehr ergattert und liegen als Tabellenfünfter einen Rang vor den Lilien. Die Tabelle zeigt sowieso ein merkwürdiges Bild, vorneweg uns somit bereits für die nächste Phase in der Meistergruppe qualifiziert, dahinter liegen mit neun Punkten Abstand die restlichen fünf Teams, die nur sechs Punkte trennen. "Wir hatten zuletzt gute Spiele, mit dem Remis gegen Kaiserslautern, in den wir im ersten Durchgang führten und dann nach einem Platzverweis noch zwei Gegentreffer erhielten. Oder jüngst gegen den SV Wehen Wiesbaden, wo wir 2:0 gewinnen konnten. Daran wollen wir anschließen und je länger wir unser Tor sauber halten, desto größer werden die Aussichten auf einen Punkt. Sie haben am Mittwoch bei Eintracht Frankfurt einen Punkt geholt, das zeigt ihre Stärke, aber vielleicht steckt ihnen dieses Spiel noch in den Knochen". Während Lukas Wröblewski aus der Sperre zurück kommt und Obeid Alfashtaki von seinem Länderspieleinsatz zurück ist, , stehen Joel Happi und Andris Abel nicht zur Verfügung.