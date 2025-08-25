Auswärtssiege pur! Westerholz weiter sieglos

Lange sah es nach einer Überraschung aus: Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen ging in der 60. Minute durch Lara Rook in Führung und spielte stark auf. Doch der Favorit MTV Jeddingen zeigte Moral und drehte die Partie spät. Rosebrock-Heemsoth (70.), Kollakowski (87.) und Dammann (95.) sorgten für ein 1:3-Endergebnis. Trotz der Niederlage zeigte sich SG-Trainer Andreas Bannick zufrieden: „Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt und hätten einen Punkt verdient gehabt.“