Auswärtssiege pur! Westerholz weiter sieglos

In der Landesliga Lüneburg der Frauen fanden am vergangenen Wochen nur vier Spiele statt und bei all diesen Partien hatten nur die Auswärtsteams was zu feiern. Vier Mal gewannen die Gastmannschaften. Wir schauen auf die Partien..
Der TSV Apensen bewies seine Offensivstärke beim Gastspiel in Elbmarsch. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Joline Papke (46.) kurz nach Wiederanpfiff für die Führung. Buchholz (74.) und Oelkers (81.) machten den verdienten 0:3-Auswärtssieg perfekt.
Die Partie zwischen dem TuS Fleestedt und Eintracht Lüneburg war hart umkämpft. Zunächst brachte Selina-Marie Schulz (38.) die Gäste in Front, ehe Jessica Borsutzki (73.) zum 1:1 ausglich. Doch nur fünf Minuten später schlug Schulz erneut zu und bescherte Eintracht den knappen, aber verdienten 1:2-Erfolg. Nach der Niederlage der Vorwoche zeigt sich die Eintracht wieder in Form.
Einen souveränen Auftritt zeigte die zweite Mannschaft des SV Ahlerstedt/Ottendorf beim 2:0-Auswärtssieg in Westerholz. Tessa-Marie Höft (5.) stellte früh die Weichen, Isabell Egloff (38.) erhöhte noch vor der Pause. Westerholz kämpfte, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.
Lange sah es nach einer Überraschung aus: Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen ging in der 60. Minute durch Lara Rook in Führung und spielte stark auf. Doch der Favorit MTV Jeddingen zeigte Moral und drehte die Partie spät. Rosebrock-Heemsoth (70.), Kollakowski (87.) und Dammann (95.) sorgten für ein 1:3-Endergebnis. Trotz der Niederlage zeigte sich SG-Trainer Andreas Bannick zufrieden: „Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt und hätten einen Punkt verdient gehabt.“