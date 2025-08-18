 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Auswärtssiege en Masse, Favoriten gehen baden

Osterholz jubelt ganz spät

Am Wochenende bot die Frauen-Landesliga Lüneburg viel Spannung, Tore satt und einige Überraschungen. Vor allem die Auswärtsteams zeigten sich in starker Verfassung. Wir schauen auf die vier Partien des vergangenen Wochenendes.

Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
TSV Stelle
TSV StelleTSV Stelle
2
4
Abpfiff

Eintracht Lüneburg musste sich dem TSV Stelle mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste starteten furios: Alina Nimmerjahn traf gleich doppelt (8., 14.), ehe Isabel Schneiders (31.) die Hoffnung für Lüneburg zurückbrachte. Jana Grizmann (40.) und Anika Prüfer (55.) sorgten aber für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Lara Linn Marckmann (84.) kam zu spät. Ein echter Dämpfer für die Eintracht und ein überraschender Auswärtssieg von Stelle, wodurch der TSV nun von der Tabellenspitze grüßt.

Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
1
3
Abpfiff

Der TuS Fleestedt setzte sich beim TSV Apensen mit 3:1 durch. Matchwinnerin war Annika Gerdau, die mit einem Doppelpack (56., 76.) die Weichen auf Sieg stellte. Henrike Bohnet erhöhte in der 81. Minute auf 0:3. Der späte Treffer von Jana Drechsel (87.) war nur Ergebniskosmetik.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Westerholz
TuS WesterholzWesterholz
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
2
3
Abpfiff

Für das dramatischste Spiel des Wochenendes sorgte der VSK Osterholz-Scharmbeck. Beim TuS Westerholz lagen die Gäste bereits mit 0:2 hinten – Alina Baden (8.) und Amina Beuck (14.) hatten früh für Westerholz getroffen. Doch Marie Kuper (59., 74.) brachte Osterholz zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit gelang Melanie Wittmershaus schließlich der vielumjubelte 3:2-Siegtreffer (90.+1). Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Damen des VSK.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
0
5

Einen klaren 5:0-Auswärtserfolg feierte der VSV Hedendorf/Neukloster beim FC Oste/Oldendorf. Jule Schmuckall (8.) brachte die Gäste früh in Führung. Nach der Pause legten Marit Henkel (52., 65.), erneut Schmuckall (58.) und Mirja Busch (66.) nach – ein auch in der Höhe verdienter Erfolg. Neben der Eintracht aus Lüneburg verlor also auch der nächste Top-Favorit deutlich.

