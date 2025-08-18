Auswärtssiege en Masse, Favoriten gehen baden

Eintracht Lüneburg musste sich dem TSV Stelle mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste starteten furios: Alina Nimmerjahn traf gleich doppelt (8., 14.), ehe Isabel Schneiders (31.) die Hoffnung für Lüneburg zurückbrachte. Jana Grizmann (40.) und Anika Prüfer (55.) sorgten aber für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Lara Linn Marckmann (84.) kam zu spät. Ein echter Dämpfer für die Eintracht und ein überraschender Auswärtssieg von Stelle, wodurch der TSV nun von der Tabellenspitze grüßt.