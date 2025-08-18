Auswärtssiege en Masse, Favoriten gehen baden

Am Wochenende bot die Frauen-Landesliga Lüneburg viel Spannung, Tore satt und einige Überraschungen. Vor allem die Auswärtsteams zeigten sich in starker Verfassung. Wir schauen auf die vier Partien des vergangenen Wochenendes.
Eintracht Lüneburg musste sich dem TSV Stelle mit 2:4 geschlagen geben. Die Gäste starteten furios: Alina Nimmerjahn traf gleich doppelt (8., 14.), ehe Isabel Schneiders (31.) die Hoffnung für Lüneburg zurückbrachte. Jana Grizmann (40.) und Anika Prüfer (55.) sorgten aber für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Lara Linn Marckmann (84.) kam zu spät. Ein echter Dämpfer für die Eintracht und ein überraschender Auswärtssieg von Stelle, wodurch der TSV nun von der Tabellenspitze grüßt.
Der TuS Fleestedt setzte sich beim TSV Apensen mit 3:1 durch. Matchwinnerin war Annika Gerdau, die mit einem Doppelpack (56., 76.) die Weichen auf Sieg stellte. Henrike Bohnet erhöhte in der 81. Minute auf 0:3. Der späte Treffer von Jana Drechsel (87.) war nur Ergebniskosmetik.
Für das dramatischste Spiel des Wochenendes sorgte der VSK Osterholz-Scharmbeck. Beim TuS Westerholz lagen die Gäste bereits mit 0:2 hinten – Alina Baden (8.) und Amina Beuck (14.) hatten früh für Westerholz getroffen. Doch Marie Kuper (59., 74.) brachte Osterholz zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit gelang Melanie Wittmershaus schließlich der vielumjubelte 3:2-Siegtreffer (90.+1). Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Damen des VSK.
Einen klaren 5:0-Auswärtserfolg feierte der VSV Hedendorf/Neukloster beim FC Oste/Oldendorf. Jule Schmuckall (8.) brachte die Gäste früh in Führung. Nach der Pause legten Marit Henkel (52., 65.), erneut Schmuckall (58.) und Mirja Busch (66.) nach – ein auch in der Höhe verdienter Erfolg. Neben der Eintracht aus Lüneburg verlor also auch der nächste Top-Favorit deutlich.