Auswärtssieg zur Tabellenführung

Nach dem starken 2:0 Sieg gegen den Tabellenführer am vergangenen Wochenende, hatte man sich auch für diesen Sonntag das klare Ziel, die 3 Punkte mit nach Ubstadt zu nehmen, gesetzt. Der Wille zeigte sich auch gleich in der ersten Aktion nach Anstoß, als direkt hoch gepresst, der Ballverlust erzwungen, und der Angriff vor das gegnerische Tor getragen wurde, wo Jakob Stecher jedoch aus kurzer Distanz scheiterte. Das Abschlusspech blieb uns dann auch bis in die 36‘ Minute erhalten, als Armin Karavdic uns nach einem zu kurz geratenen Abstoß mit dem 0:1 erlöste.

Mit diesem Ergebnis zur Halbzeit konnte man aber nicht zufrieden sein, zu oft wurden hochkarätige Chancen vergeben oder Angriff nicht mit der nötigen Konsequenz zu Ende gespielt. Doch auch nach den Wechseln zur Halbzeit wollte der Ball weiterhin nicht ins gegnerische Tor, obwohl wir die klar spielbestimmende Mannschaft waren. So diente das 1:1 in der 82‘, ausgelöst durch einen Foulelfmeter, als Weckruf für die Mannschaft, die sich in der Folge die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollte, und die Antwort prompt lieferte.

In der 84‘ tankte sich Patrik Wichmann durch die Abwehr, scheiterte am Torhüter, doch Jakob Stecher war zur Stelle und vollstreckte zum 1:2. Weiterhin angestachelt ließ der Druck nicht nach, und wieder Patrik Wichmann legte eine Flanke auf Tyler Wieczorek ab, der in der 86‘ mit dem 1:3 den Deckel auf das Spiel machte.