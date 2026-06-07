Auswärtssieg zum Saisonabschluss!

Im letzten Saisonspiel stand das Derby bei der Verbandsliga-Reserve der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach an. Durch die Tabellenkonstellation und die Tatsache, dass auch viele Spieler bei den Vereinen verabschiedet wurden, entwickelte sich eher ein Spiel mit wenigen Zweikämpfen und reduzierter Intensität. Dennoch gab es einige Torchancen gleich in der Anfangsphase, wovon Baumann und Eller auf Unterkochener Seite und Frank auf TSG-Seite die besten Möglichkeiten hatten. Zur Halbzeit stand es aber noch 0:0, wobei unsere Mannschaft nicht nur ein Chancenplus, sondern auch klare Spielvorteile hatte. Nach dem Seitenwechsel gelang dann aber gleich der Führungstreffer, als Blank im Sechzehner den Ball noch zu Baumann bugsierte, der den Ball schließlich über die Linie drückte. Nach dem Führungstreffer hatte man drei große Chancen zum 2:0, konnte aber alle drei nicht nutzen und so ging das Spiel nach gut 60 Minuten in eine ausgeglichenere Phase, in der sich auch 08-Torhüter Peiker einige Male auszeichnen konnte und den Ausgleich mit mehreren Paraden verhinderte. In der letzten Viertelstunde hatte unsere Mannschaft wiederum eine Vielzahl an Kontermöglichkeiten, die man aber allesamt eher kläglich vergab. Erst im gefühlt zehnten Anlauf machte es Jonas Ilg in der Nachspielzeit besser und erzielte mit seinem 10.Saisontor den Treffer zum 0:2-Endstand.