Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt

FSV Schöningen schlägt Werder Bremen II mit 3:1

Mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg bei der U23 des SV Werder Bremen ist die FSV Schöningen erfolgreich in die Rückrunde der Regionalliga Nord gestartet. Das Team von Trainer Christian Benbennek revanchierte sich damit für die Hinspielniederlage und kletterte in der Tabelle auf Rang elf.

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Geschehen und drängten Schöningen in die Defensive. Torwart Tobias Dahncke verhinderte mit mehreren Paraden einen Rückstand und hielt sein Team im Spiel. Erst nach einer taktischen Umstellung bekam die FSV mehr Zugriff auf die Partie. Kurz vor der Halbzeit belohnte sich das Team für den steigenden Offensivdrang: Jordi Njoya setzte sich im Strafraum durch und erzielte in der 45. Minute das 1:0.

Schöningen bleibt stabil und effektiv

Der Ausgleich durch Dominik Kasper kurz nach Wiederanpfiff – sein abgefälschter Schuss war unhaltbar – stellte die Weichen für eine intensive zweite Hälfte. Doch Schöningen blieb unbeeindruckt: Nur drei Minuten später traf Philipp Harant nach einem Standard zur erneuten Führung (51.). In der 59. Minute sorgte Ousman Touray mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck für das 3:1 und damit die Vorentscheidung.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
1
3

In der Schlussphase ließ die FSV kaum noch Chancen zu und verteidigte diszipliniert. Werder fand offensiv keine Antwort mehr, sodass der Auswärtssieg letztlich ungefährdet blieb.

Mit dem dritten Auswärtssieg der Saison festigt die FSV ihre Position im unteren Mittelfeld. Am kommenden Samstag steht das Nachholspiel gegen BW Lohne im Elmstadion auf dem Programm. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich Schöningen weiter von den Abstiegsrängen absetzen.

SV Werder Bremen II – FSV Schöningen 1:3
SV Werder Bremen II: Sebastian Mielitz, Ole Schulz (63. Benjamin Atiabou), Paul Wagner (81. David Igboanugo), Mats Heitmann, Mick Schmetgens, Dominik Kasper, Paul Bellmann (60. Safa Yildirim), Wesley Adeh (86. Dennis Lütke-Frie), Isak Hansen-Aarøen, Princewill Mbock, Kevin Manthey (46. Paul Erevbenagie) - Trainer: Christian Brand
FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Nils Bremer, Philipp Harant (73. Tom-Luca Winter), Dimitar Milushev, Luca Biagio Marino, Brian Behrendt, Max Klump, Willi Evseev (85. Lucas Arnold), Federico Palacios (92. Brian Präger), Ousman Touray (78. Francis Mbassi), Jordi Njoya (73. Christian Beck) - Trainer: Christian Benbennek
Schiedsrichter: Kilian Braun - Zuschauer: 316
Tore: 0:1 Jordi Njoya (45.), 1:1 Dominik Kasper (48.), 1:2 Philipp Harant (51.), 1:3 Ousman Touray (59.)
