Auswärtssieg zum Rückrundenauftakt FSV Schöningen schlägt Werder Bremen II mit 3:1

Mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg bei der U23 des SV Werder Bremen ist die FSV Schöningen erfolgreich in die Rückrunde der Regionalliga Nord gestartet. Das Team von Trainer Christian Benbennek revanchierte sich damit für die Hinspielniederlage und kletterte in der Tabelle auf Rang elf.

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Geschehen und drängten Schöningen in die Defensive. Torwart Tobias Dahncke verhinderte mit mehreren Paraden einen Rückstand und hielt sein Team im Spiel. Erst nach einer taktischen Umstellung bekam die FSV mehr Zugriff auf die Partie. Kurz vor der Halbzeit belohnte sich das Team für den steigenden Offensivdrang: Jordi Njoya setzte sich im Strafraum durch und erzielte in der 45. Minute das 1:0. Schöningen bleibt stabil und effektiv

Der Ausgleich durch Dominik Kasper kurz nach Wiederanpfiff – sein abgefälschter Schuss war unhaltbar – stellte die Weichen für eine intensive zweite Hälfte. Doch Schöningen blieb unbeeindruckt: Nur drei Minuten später traf Philipp Harant nach einem Standard zur erneuten Führung (51.). In der 59. Minute sorgte Ousman Touray mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck für das 3:1 und damit die Vorentscheidung. Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II FSV Schöningen Schöningen 1 3