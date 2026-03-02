Auswärtssieg zum Jahresauftakt 💪🔴⚪

Der TSV Weilheim startet mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg bei Türkspor Nürtingen ins neue Jahr. Auf dem Kunstrasen am Högy war die Elf von Salvatore De Rosa vor allem im ersten Durchgang das aktivere und spritzigere Team.
⚽ 28. Minute – 0:1: Nach einem schnellen Konter trifft Alperen Karaceylan zur Führung.
⚽ 48. Minute – 0:2: Erneut geht es nach Ballgewinn schnell – Morris Maier erhöht konsequent auf 2:0.
Erst in der 90. Minute kam Türkspor nach einem Eckball noch einmal heran. Ein Standard-Gegentor, das Trainer De Rosa ärgerte:
„Wir haben das intensiv geübt – und jetzt wieder ein Tor kassiert!“
Die Folge: Für Gegentore nach Standards wird künftig anteilig in die Mannschaftskasse eingezahlt.
Trotzdem zeigte sich der Coach insgesamt zufrieden – mit etwas mehr Effizienz vor dem Tor wäre sogar ein deutlicherer Sieg möglich gewesen. Auch der Kunstrasen war kein Thema: Die Vorbereitung lief komplett auf vergleichbarem Untergrund.
Endstand: Türkspor Nürtingen – TSV Weilheim 1:2 (0:1)
