Auswärtssieg zum Jahresauftakt 💪🔴⚪

Der TSV Weilheim startet mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg bei Türkspor Nürtingen ins neue Jahr. Auf dem Kunstrasen am Högy war die Elf von Salvatore De Rosa vor allem im ersten Durchgang das aktivere und spritzigere Team.

⚽ 28. Minute – 0:1: Nach einem schnellen Konter trifft Alperen Karaceylan zur Führung.

⚽ 48. Minute – 0:2: Erneut geht es nach Ballgewinn schnell – Morris Maier erhöht konsequent auf 2:0.