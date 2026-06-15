Auswärtssieg zum Abschluss - Erste gewinnt 2:0 in Magdala

Unsere Herren konnten die Saison am Sonntag mit einem Sieg in Magdala erfolgreich beenden. Im "Alles-oder-Nichts-Spiel für die Gastgeber war die erwartete Schärfe drin. Doch das Spiel begann nach Plan für unsere Herren, denn schon nach nur acht Minuten eroberte Kuhn den Ball, Arthur Mönnig legte für Tim Carstens auf und dieser netzte mustergültig ins lange Eck - 1:0. Der VfB spielte souverän und eine starke erste Halbzeit. Viele gute Aktionen folgten, lediglich die Abschlüsse waren immer einen Tick zu ungenau. So ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit warfen die tapferen Magdalaer alles rein und kämpften um jeden Ball. Spielerisch ließ der VfB teilweise etwas nach und es wurde oft nicklig. Viele Karten waren die Folge. Die Erlösung für unsere Herren brachte eine tolle Aktion von Max Köditz, der super freigespielt wurde, von außen aufs Tor lief und den Ball scharf hereinbrachte. Ein Magdalaer schoss den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Netz - 2:0 (88.). Letztlich gab es jedoch auch bei den Gastgebern Erleichterung, als die Ergebnisse der anderen Spiele bekannt wurden und Magdala die Liga halten kann. Für unseren VfB gibt es nun erstmal eine verdiente Pause und dann die Vorbereitung auf die Kreisoberliga.