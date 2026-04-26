Auswärtssieg von SV Hegnach

Beim bisher so starken Heimteam zeigte man eine starke Mannschaftsleistung und machte die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Defensiv äußerst stabil ließ man kaum was anbrennen obwohl man auf ungewohntem Rasen spielte. Schon in der 9.Minute blieb die einlaufende Eva Werner nach einer Freistoßhereingabe von Silvana Arcangioli gegen TSV Torspielerin Elli Mandarello Sieger und schob im Nachsetzen den Ball zum 0:1 ins Netz. Nach tollem Zuspiel von Laura Greiner verfehlte Silvana Arcangioli das lange Eck nur denkbar knapp. Nach einem weiteren Freistoß lenkte Emilia Nossek im Strafraumgewühl an den Ball so ab daß er zum 0:2(39.) im Netz landete. Als Tuana Sentürk in der 53. den Turbo zündete wurde sie im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Silvana Arcangioli mit ihrem 13.Saisontor zum 0:3. Auch in der Folge die Hegnacher Defensive unüberwindbar. Den Deckel drauf machte Tuana Sentürk mit dem 0:4(67.) nach Steilpaß Diellza Shala. Nur einmal musste sich Laura Pawlowski bei einem platzierten Schuß im Hegnacher Tor Tor lang machen. Fast noch das 0:5 doch Silvana Arcangioli rutschte leicht weg und schoß drüber. Mit nun 31 Punkten festigte man Platz 4.

SV Hegnach : Pawlowski, Nossek(63.Shala), Koch, Killi, Greiner, Hofmann, Klatt(77.Omanovic), Renner, Sentürk, Arcangioli, Werner(81.Kutsiofiti)