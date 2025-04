Auswärtssieg trotz Unterzahl

Vor 350 Zuschauern legte der TSV Steinbach Haiger im Dietmar-Hopp-Sportpark blitzschnell los und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Tim Kircher bediente Serkan Firat nach einem Diagonalball. Serkan Firat steckte anschließend in den Strafraum durch, wo Eros Dacaj einen Verteidiger stehen ließ und ins kurze Eck traf. Die Gäste hatten das Spiel auch in der Folge unter Kontrolle. Chancen blieben dabei jedoch Mangelware. Die Hausherren näherten sich dem Steinbacher Tor in der 26. und 30. Minute an. Während Jannis Boziaris aus 14 Metern klar drüber schoss, köpfte Dennis Egel aus nicht mal zehn Metern deutlich neben das Gehäuse. Die Steinbacher zeigten sich wesentlich effektiver und verwandelten auch die zweite Großchance. Eros Dacaj eroberte einen Pass der Walldorfer und spielte direkt zu Michael Guthörl. Mit der Hacke leitete der Mittelfeldmann das Leder weiter zu Justin Steinkötter. Der Liga-Topstürmer scheiterte zuerst noch am Schlussmann. Der Ball prallte jedoch zurück und von Steinkötter in Richtung leeres Tor, sodass er nur noch zum 2:0 einschieben musste. Die Astorstädter kamen zwar regelmäßig zu Eckbällen, wirkliche Gefahr strahlten allerdings nur die Gäste aus. In der 34. Minute scheiterte zuerst Justin Steinkötter am Keeper. Den Abpraller schoss Michael Guthörl in Richtung Tor, doch der Schlussmann und ein Abwehrspieler klärten mit vereinten Kräften. Wenig später fehlten beim Schuss von Tim Kircher lediglich wenige Zentimeter (38.). Am Ende eines schnell vorgetragenen Konters stand Justin Steinkötter abseits (40.). Der FCA kam nur noch zu einer gefährlichen Abschlussposition, doch Maximilian Waack zielte bei einem Freistoß von der Strafraum-Grenze rund fünf Meter zu hoch (42.). Die erste Hälfte endete mit einem Schockmoment. Jonas Arcalean trat Marvin Jung brutal an der Außenlinie um und war mit der gelben Karte mehr als nur gut bedient. Während Jung verletzt ausgewechselt werden musste, hätte Arcalean durchaus einen Platzverweis verdient gehabt! Doch der Schiedsrichter, der auch im zweiten Abschnitt noch einige zweifelhafte Entscheidungen aussprechen sollte, verschonte die Astorstädter.

Der TSV Steinbach Haiger legte auch im zweiten Abschnitt den perfekten Start hin und erhöhte durch das 18. Saisontor von Justin Steinkötter auf 3:0. Serkan Firat hatte Ole Käuper bedient, der nur noch kurz ablegen musste. Steinkötter schob den Ball in der 47. Minute ins leere Tor. Rund 120 Sekunden später hielt Kevin Ibrahim, der Jesper Heim vor dem Flutlichtspiel abgelöst hatte, einen Abschluss aufs kurze Eck. Aaron Manu lief dem Abpraller hinterher und klärte diesen ins Toraus. Sein Gegenspieler ging in der Situation zu Boden und der Unparteiische fiel auf diese Schwalbe herein. Es gab Strafstoß für Walldorf, den der eingewechselte Marcel Carl souverän oben rechts verwandelte (50.). Für die Hausherren tat sich die Chance auf, evtl. doch noch mal ins Spiel zurück zu kommen. Jannis Boziaris (55.) und Marcel Carl (58.) scheiterten jeweils mit ihren Schüssen an Kevin Ibrahim. Die Mittelhessen reagierten mit einem Schlenzer von Michael Guthörl, der in der 64. Minute um Zentimeter am Tor vorbei ging. 180 Sekunden später fehlten ebenfalls nur Zentimeter, dann hätte ein Abwehrspieler der Walldorfer ein Eigentor mit seinem Arm verursacht. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der vielversprechende Abschluss des eingewechselten Christopher Theisen gerade noch abgeblockt. Wenig später war der Kurzeinsatz des Mittelfeldspielers auch schon wieder beendet. Nach seinem zweiten Foul, sah Theisen die Ampelkarte in der 79. Minuten. Inklusive Nachspielzeit, musste der TSV Steinbach Haiger die Führung anschließend 17 Minuten lang verteidigen. Walldorf warf nun alles nach vorne. Marcel Carl scheiterte mit einem Schuss aus rund 18 Metern an Kevin Ibrahim (81.). Die Gäste verdichten anschließend das Zentrum mit zwei Wechseln. Dieser taktische Kniff führte auch zum gewünschten Erfolg. Lediglich ein Seitfallzieher von Jihad Boutaktrit (90. +4) und ein Kopfball von Marcel Carl (90. +6) strahlten noch Gefahr aus. Am 3:1-Endstand für den TSV Steinbach Haiger änderten beide Chancen allerdings nichts mehr.