 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Auswärtssieg: SV Blau-Weiß 90 Gartz festigt den zweiten Tabellenplatz

Landesklasse Nord: Die Partien des 28. Spieltags im Überblick.

von LS · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

Der heutige Auftakt des 28. Spieltags in der Landesklasse Nord brachte eine richtungsweisende Entscheidung im Kampf um die vorderen Platzierungen. In einer intensiv geführten Begegnung bewiesen die Gäste den längeren Atem, um wichtige Punkte auf fremdem Platz zu entführen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 18:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
0
2
Abpfiff

In dieser umkämpften Partie stand der SC Victoria 1914 Templin dem SV Blau-Weiß 90 Gartz gegenüber. Es entwickelte sich ein von Taktik und Zweikämpfen geprägtes Duell, das bis in die zweite Halbzeit hinein offen blieb. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Benito Grulich die Gäste in der 64. Minute mit dem Treffer zum 0:1 für Gartz. Die Templiner versuchten jedoch, in der Schlussphase alles nach vorne zu werfen. Mitten in dieser Drangphase der Heimmannschaft folgte jedoch die Entscheidung: In der 78. Minute verwandelte Marian Mecklenburg einen Foulelfmeter zum 0:2-Endstand.

---

Morgen, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
12:00

Ahrensfelde steht als Fünfzehnter mit 29 Punkten in der Tabelle, Prenzlau als Elfter mit 33 Punkten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Prenzlau: 7:1 - ein Ergebnis, das deutlicher kaum ausfallen konnte. Heute, auf eigenem Platz, wird Ahrensfelde den Gegenbeweis antreten wollen. Prenzlau reist als Favorit an, doch die Heimstärke des SVG könnte die Partie offener gestalten als das Hinspiel vermuten lässt.

Morgen, 12:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
12:00

Ein Duell im Mittelfeld der Tabelle: Lunow/Oderberg steht als Achter mit 35 Punkten, Klosterfelde als Fünfter mit 40 Punkten. Im Hinspiel gewann Klosterfelde auswärts mit 3:2. Heute ist Lunow/Oderberg Gastgeber und will drei Punkte holen, um die eigene Position zu verbessern. Klosterfelde dagegen kämpft um Platz fünf - ein Sieg würde die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verbessern.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
14:00

Das Topspiel: Velten empfängt als Tabellenzweiter mit 47 Punkten den Meister FC Strausberg, der mit 63 Punkten auf Rang eins thront. Im Hinspiel siegte Strausberg mit 3:1. Für Velten geht es um Platz zwei - Gartz liegt mit 49 Punkten zwei Punkte vorne. Ein Sieg gegen den Meister wäre sportlich wie prestigeträchtig gleichermaßen bedeutsam. Strausberg hat als bereits feststehender Meister nichts mehr zu verlieren, wird aber auch als Titelträger Haltung zeigen wollen.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
15:00live

Wriezen steht als 16. mit 26 Punkten, Birkenwerder als Vierzehnter mit 29 Punkten. Im Hinspiel gewann Wriezen mit 3:0. Heute empfangen die Gastgeber einen direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte - beide Teams trennen lediglich drei Punkte. Das macht diese Partie zu einem wichtigen Duell mit direkten Konsequenzen für die Abschlusstabelle.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
15:00

Gramzow empfängt als Zwölfter mit 32 Punkten den Zehnten Wandlitz mit 35 Punkten. Im Hinspiel setzte sich Wandlitz mit 3:2 durch. Heute will Gramzow auf eigenem Platz die Verhältnisse umkehren. Beide Teams liegen im engen Mittelfeld - drei Punkte trennen sie, drei Punkte könnten am Ende der Saison über die endgültige Platzierung entscheiden.

Morgen, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
15:00

Oberkrämer steht als Dreizehnter mit 32 Punkten, Schönow als Vierter mit 41 Punkten. Das Hinspiel endete torreich 3:3 - kein Sieger, aber viele Tore. Heute erwartet Oberkrämer einen deutlich höher platzierten Gast. Schönow will den vierten Platz und die gute Ausgangslage in der Tabelle vor dem Saisonfinale absichern. Oberkrämer dagegen spielt auf eigenem Platz und wird alles versuchen, den Favoriten zu ärgern.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
15:00

Joachimsthal steht als Neunter mit 35 Punkten, Sachsenhausen als Siebter mit 38 Punkten - nur drei Punkte trennen die beiden Teams. Im Hinspiel gewann Joachimsthal auswärts mit 2:1. Heute ist Joachimsthal Gastgeber und kann mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Sachsenhausen dagegen weiß: Ein Punkt oder mehr würde den siebten Platz absichern. Ein offenes Duell mit viel auf dem Spiel.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________