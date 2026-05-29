Auswärtssieg: SV Blau-Weiß 90 Gartz festigt den zweiten Tabellenplatz

Ahrensfelde steht als Fünfzehnter mit 29 Punkten in der Tabelle, Prenzlau als Elfter mit 33 Punkten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Prenzlau: 7:1 - ein Ergebnis, das deutlicher kaum ausfallen konnte. Heute, auf eigenem Platz, wird Ahrensfelde den Gegenbeweis antreten wollen. Prenzlau reist als Favorit an, doch die Heimstärke des SVG könnte die Partie offener gestalten als das Hinspiel vermuten lässt.

Ein Duell im Mittelfeld der Tabelle: Lunow/Oderberg steht als Achter mit 35 Punkten, Klosterfelde als Fünfter mit 40 Punkten. Im Hinspiel gewann Klosterfelde auswärts mit 3:2. Heute ist Lunow/Oderberg Gastgeber und will drei Punkte holen, um die eigene Position zu verbessern. Klosterfelde dagegen kämpft um Platz fünf - ein Sieg würde die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verbessern.

Morgen, 14:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten FC Strausberg Strausberg 14:00 PUSH

Das Topspiel: Velten empfängt als Tabellenzweiter mit 47 Punkten den Meister FC Strausberg, der mit 63 Punkten auf Rang eins thront. Im Hinspiel siegte Strausberg mit 3:1. Für Velten geht es um Platz zwei - Gartz liegt mit 49 Punkten zwei Punkte vorne. Ein Sieg gegen den Meister wäre sportlich wie prestigeträchtig gleichermaßen bedeutsam. Strausberg hat als bereits feststehender Meister nichts mehr zu verlieren, wird aber auch als Titelträger Haltung zeigen wollen.

Wriezen steht als 16. mit 26 Punkten, Birkenwerder als Vierzehnter mit 29 Punkten. Im Hinspiel gewann Wriezen mit 3:0. Heute empfangen die Gastgeber einen direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte - beide Teams trennen lediglich drei Punkte. Das macht diese Partie zu einem wichtigen Duell mit direkten Konsequenzen für die Abschlusstabelle.

Gramzow empfängt als Zwölfter mit 32 Punkten den Zehnten Wandlitz mit 35 Punkten. Im Hinspiel setzte sich Wandlitz mit 3:2 durch. Heute will Gramzow auf eigenem Platz die Verhältnisse umkehren. Beide Teams liegen im engen Mittelfeld - drei Punkte trennen sie, drei Punkte könnten am Ende der Saison über die endgültige Platzierung entscheiden.

Oberkrämer steht als Dreizehnter mit 32 Punkten, Schönow als Vierter mit 41 Punkten. Das Hinspiel endete torreich 3:3 - kein Sieger, aber viele Tore. Heute erwartet Oberkrämer einen deutlich höher platzierten Gast. Schönow will den vierten Platz und die gute Ausgangslage in der Tabelle vor dem Saisonfinale absichern. Oberkrämer dagegen spielt auf eigenem Platz und wird alles versuchen, den Favoriten zu ärgern.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH

Joachimsthal steht als Neunter mit 35 Punkten, Sachsenhausen als Siebter mit 38 Punkten - nur drei Punkte trennen die beiden Teams. Im Hinspiel gewann Joachimsthal auswärts mit 2:1. Heute ist Joachimsthal Gastgeber und kann mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Sachsenhausen dagegen weiß: Ein Punkt oder mehr würde den siebten Platz absichern. Ein offenes Duell mit viel auf dem Spiel.