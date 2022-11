Auswärtssieg sichert Vize-Herbstmeistertitel

Am gestrigen Sonntag waren wir bei sonnigen, aber winterlichen Verhältnissen zu Gast bei der zweiten Mannschaft des TSV Oferdingen 1904 ️ . Nach einer ruhigen Anfangs- und Abtastphase konnten sich unsere Herren um Trainer Steffen Lewerenz langsam aber sicher mit der Rolle des Favoriten anfreunden und gingen nach einem feinen Zuspiel durch Ufuk Denizlerli in Minute 12 in Führung. Anschließend flachte das Spiel ein wenig ab, doch die Hofbühlkicker ließen in der Defensive nichts anbrennen und spielten sich ab und an Chancen heraus, die jedoch nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Denis Brückner war es dann, der in der 32. Spielminute nach einem Solo von Nils Bogosch über links richtig stand und einschieben durfte. Denizlerli war mit dem 0:2-Spielstand noch nicht zufrieden und konnte dann kurz vor der Pause seinen zweiten Treffer erzielen und stellte dann auf 0:3 zur Halbzeit. Die Warnung, dass die Minuten nach dem Wiederanpfiff entscheiden seien, wurde ernst genommen und Daniel Hileaga stellte mit seinem ersten Saisontreffer in der 48. Spielminute direkt auf 0:4 aus Sicht der Gastgeber. Anschließend fielen keine Tore mehr, doch ein Highlight gab es für die mitgereisten Neuhäuser Fans noch: Nach zwei Kreuzbandrissen gab Justin Kunz nicht nur sein Comeback, sondern übernahm auch die Kapitänsbinde von Mario Dugonjic (KISTE!). Schön das du wieder da bist, Justin! Mit dem 0:4-Auswärtssieg sorgten unsere Herren, auch dank eines Unentschiedens zwischen Rübgarten und Mittelstadt, dafür, dass der zweite Platz und damit auch die Vize-Herbstmeisterschaft eingetütet werden konnte!