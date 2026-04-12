Auswärtssieg: Seebach bezwingt Kosova und rückt Landshut auf die Pelle

Mit dem zwischenzeitlichen 1:0 brachte Patrick Pfisterer (links) die Gäste auf die Siegerstraße. – Foto: Harry Rindler

Nach dem Landshuter Patzer am Freitagabend bot sich dem TSV Seebach am Sonntag die Chance, im Aufstiegsrennen weiter Boden gutzumachen. Die "Spiele" hatte beim 2:2 in Bad Kötzting Federn gelassen und damit die Tür für die Verfolger ein Stück weit geöffnet. Seebach musste dafür allerdings auswärts beim Tabellenletzten FC Kosova Regensburg bestehen. Diese Pflichtaufgabe löste der TSV Seebach mit einem 2:4-Auswärtssieg und machte das Rennen um Platz eins damit wieder spannend. Durch den Auswärtssieg verkürzten die Niederbayern den Rückstand auf Spitzenreiter Landshut auf sechs Punkte.



In einer über weite Strecken umkämpften Partie brachte Patrick Pfisterer die Gäste in der 28. Minute erstmals in Front. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Lavdrim Zeciri auf 1:1. Doch Seebach zeigte sich unbeeindruckt und schlug erneut zurück - Jonas Hoffmann sorgte in der 34. Minute für die erneute Führung.



Auch nach der Pause blieb die Begegnung spannend. Arlind Shala egalisierte in der 77. Minute noch einmal für Kosova Regensburg und ließ die Gastgeber auf Zählbares hoffen. In der Schlussphase kippte die Partie dann aber endgültig zugunsten der Niederbayern: Alexander Wittenzellner avancierte mit seinen Treffern in der 82. und 88. Minute zum Matchwinner und machte den Auswärtssieg perfekt. Dazwischen schwächte sich Kosova zusätzlich selbst, als Endrit Veselaj in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste.





Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): "Das war ein Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte. Meine Mannschaft hat es hervorragend gespielt, musste in der ersten Halbzeit aber nach einem unglücklichen Freistoßtor den Rückstand hinnehmen. Dabei hatten wir zuvor selbst schon die Chancen, in Führung zu gehen. Umso wichtiger war es, dass wir schnell die richtige Antwort gefunden haben. Auch nach der Pause sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen. Es gab Chancen auf beiden Seiten, wir erzielen den Ausgleich, kassieren dann aber durch einen individuellen Fehler das 2:3. In der Schlussphase haben wir alles nach vorne geworfen und werden schließlich noch zum 2:4 ausgekontert. Am Ende ist es natürlich bitter, denn aus meiner Sicht hätte dieses Spiel keinen Verlierer verdient gehabt. Die Jungs haben überhaupt nicht wie ein potenzieller Absteiger gespielt, sondern mit einer Leidenschaft und Überzeugung, als würden sie um die Meisterschaft kämpfen. Dafür gebührt ihnen großer Respekt."



Manuel Ebner (Sportlicher Leiter TSV Seebach): "Unterm Strich steht für uns ein 4:2-Sieg, und genau das ist das Entscheidende. Wir haben die drei Punkte mitgenommen und die Zielvorgabe erfüllt. Spielerisch war es heute nicht unsere beste Vorstellung, die Partie war über weite Strecken etwas zerfahren. Trotzdem waren wir in den entscheidenden Momenten da und haben die Tore gemacht. Erfreulich war zudem, dass wir nach längerer Zeit wieder vier Treffer erzielt haben. Am Ende zählt der Dreier, mit dem wir zufrieden sind. Jetzt richten wir den Blick direkt auf die nächste Aufgabe am Freitag."