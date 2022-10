Auswärtssieg nach taktischer Meisterleistung

FV Ravensburg – 1. CfR 0:4 (0:2)

Nach einer taktisch überragend geführten Partie beim FV Ravensburg gewann der 1. CfR völlig verdient mit 4:0. Die Gastgeber waren mit nur 4 Gegentreffern sogar noch gut bedient, denn aus dem Spiel heraus hatte das Team von Trainer Tobias Flitsch nicht eine einzige Chance.

Nach dem verletzungsbedinten Ausfall von Reinbold, Latifovic, Bahm und Njie sowie der gelb-rot-Sperre von Gudzevic mussten Freygang und Murati die Mannschaft umbauen. So ließ das Trainer-Duo erstmals mit zwei Stürmern spielen. Und das zahlte sich aus. Das Anlaufen des Gegners funktionierte auf Anhieb super, die Pforzheimer fanden eine ganz andere Einstellung zum Spiel als zuletzt.

Bereits nach 2 Minuten jubelte der Pforzheimer Anhang zum ersten Mal. Nach einer Balleroberung von Münst und einem schnellen Angriff über Sauerborn und Markopoulos kam der Ball zu Catanzano. Der ließ Mesic im FV-Tor mit seinem platzierten Schuss keine Chance.

Der 1. CfR blieb am Drücker und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. Kurz vor dem Wechsel traf das Pforzheimer Team zum zweiten Mal. Ein Eckball von Kariman wurde per Kopf aus dem FV-5er zu kurz abgewehrt. Die Kugel landete bei Asaren der 14 Meter vor dem Tor auf halbrechts lauerte. Sein Schuss fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins kurze Eck.

Auch nach der Pause blieb der 1. CfR überlegen. Markopoulos, Schwaiger und Macorig scheiterten knapp. Dann eroberte der heute sehr gut aufgelegte Tim Schwaiger den Ball, lief bis zur Strafraumgrenze und steckte durch zu Yeboah. Der zog aus 6 Metern von halblinks ab und drosch die Kugel unter die Latte zur 3:0-Führung.

Kurz vor dem Ende setzte sich erneut Macorig im Zweikampf durch. Der Pforzheimer Kapitän trieb den Ball durch das Mittelfeld und spielte dann ab auf Varese auf links. Der umkurvte locker 3 Mitspieler, die nur zögerlich angriffen, und zog dann aus 18 Metern unhaltbar in den Winkel ab.

Alexander Freygang war nach der Partie natürlich zufrieden:

"Wir waren in allen Belangen überlegen und haben völlig verdient gewonnen. Ich freue mich jetzt auf eine schöne Heimfahrt."

Bereits am kommenden Dienstag bestreitet der 1. CfR sein nächstes Spiel. Um 19 Uhr startet die Nachholpartie beim FC Nöttingen. Wir berichten wie immer live vom Geschehen, freuen uns aber natürlich über jede Unterstützung im Stadion.