Auswärtssieg nach Blitzstart

Am vergangenen Sonntag traten die Damen des SV Mutscheid auswärts beim VfR Fischenich an. Nach einer Vorlage von Burggraf gingen die Gäste bereits in der zweiten Minute durch den Treffer von Geck in Führung. Nach weiteren Torchancen in einer starken Anfangsphase der mutscheider Offensive gelang Burggraf der Treffer zum 2:0. Kurz darauf konnte Geck noch vor der Halbzeit mit ihrem zweiten Tor auf 3:0 erhöhen. Den Gastgeberinnen gelang ebenfalls vor dem Halbzeitpfiff der Anschlusstreffer. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die mutscheider Damen offensive Akzente setzten. Burggraf gelangen zwei weitere Treffer. Das Spiel endete mit 5:2 für Mutscheid.