Auswärtssieg mit Nervenkitzel in Berlin

Effizienz und Standardstärke vor der Pause
Personell unverändert gegenüber dem Erfolg der Vorwoche begann 96 im Olympiastadion erneut mit einem Blitzstart. Bereits in der 8. Minute führte eine einstudierte Freistoßvariante zur Führung: Nach mehreren Täuschungen flankte Enzo Leopold präzise an den zweiten Pfosten, wo Boris Tomiak nur noch den Fuß hinhalten musste.
Hannover blieb das effizientere Team und legte in der 29. Minute nach. Nach einem langen Ball von Nahuel Noll behauptete Benjamin Källman das Leder, leitete auf die rechte Seite weiter und wurde nach einer sehenswerten Kombination zwischen Daisuke Yokota und Noel Aseko im Zentrum mustergültig bedient. Der Finne traf aus kurzer Distanz zum 2:0 und markierte damit sein 13. Saisontor.
Auch die letzte große Chance vor der Pause gehörte Källman, dessen Kopfball nach Freistoß knapp am Pfosten vorbeistrich (39.). Hertha kam lediglich zu einer gefährlichen Szene durch Josip Brekalo, die Noll sicher entschärfte. Die 2:0-Führung zur Halbzeit war folgerichtig.
Elfmeter bringt Hertha zurück
Der zweite Durchgang begann jedoch denkbar ungünstig für die Gäste. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied Schiedsrichter Lars Erbst auf Elfmeter für Berlin. Kapitän Fabian Reese verwandelte sicher zum 2:1-Anschluss (53.).
Hannover zeigte sich unbeeindruckt und suchte die schnelle Antwort. Elias Saad hatte nach einer Kombination mit Kolja Oudenne die Chance auf den dritten Treffer, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am Torhüter (60.).
Weißhaupt trifft bei Debüt
Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute – und sie trug die Handschrift eines Jokers. Nach einem starken Angriff über die linke Seite legte Oudenne in den Rückraum auf den kurz zuvor eingewechselten Noah Weißhaupt. Der Debütant setzte den Ball präzise ins rechte Eck und stellte auf 3:1.
Mit der Zwei-Tore-Führung schien das Spiel entschieden, zumal Hertha nach einer intensiven Woche Kräfte ließ. Doch die Berliner gaben sich nicht geschlagen.
In der Schlussphase kam Hertha noch einmal heran. Nahuel Noll parierte zunächst stark gegen Sebastian Grönning, war beim Nachschuss von Julian Eitschberger jedoch chancenlos (90.+2). Die lange Nachspielzeit brachte hektische Momente, doch Hannover verteidigte die Führung mit Einsatz und Disziplin.
Serie ausgebaut
Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg, der die starke Form der Niedersachsen unterstreicht. Hannover 96 überzeugte über weite Strecken mit Effizienz, Spielkontrolle und Offensivvariabilität – auch wenn die späte Druckphase der Berliner zeigte, dass weiterhin Konzentration bis zum Schlusspfiff gefragt ist.
Der vierte Sieg in Folge festigt die Position im oberen Tabellendrittel und stärkt das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.