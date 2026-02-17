Auswärtssieg mit Nervenkitzel in Berlin

Effizienz und Standardstärke vor der Pause Personell unverändert gegenüber dem Erfolg der Vorwoche begann 96 im Olympiastadion erneut mit einem Blitzstart. Bereits in der 8. Minute führte eine einstudierte Freistoßvariante zur Führung: Nach mehreren Täuschungen flankte Enzo Leopold präzise an den zweiten Pfosten, wo Boris Tomiak nur noch den Fuß hinhalten musste. Hannover blieb das effizientere Team und legte in der 29. Minute nach. Nach einem langen Ball von Nahuel Noll behauptete Benjamin Källman das Leder, leitete auf die rechte Seite weiter und wurde nach einer sehenswerten Kombination zwischen Daisuke Yokota und Noel Aseko im Zentrum mustergültig bedient. Der Finne traf aus kurzer Distanz zum 2:0 und markierte damit sein 13. Saisontor.

Auch die letzte große Chance vor der Pause gehörte Källman, dessen Kopfball nach Freistoß knapp am Pfosten vorbeistrich (39.). Hertha kam lediglich zu einer gefährlichen Szene durch Josip Brekalo, die Noll sicher entschärfte. Die 2:0-Führung zur Halbzeit war folgerichtig. Elfmeter bringt Hertha zurück Der zweite Durchgang begann jedoch denkbar ungünstig für die Gäste. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied Schiedsrichter Lars Erbst auf Elfmeter für Berlin. Kapitän Fabian Reese verwandelte sicher zum 2:1-Anschluss (53.).