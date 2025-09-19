Auswärtssieg mit Lattenkreuz und Wuchtkopf

Freitagabend in Papenburg. Spätsommer, Kunstrasen, Flutlicht, die perfekte Kulisse für Kreisligaromantik. Der FC Leschede trat bei der Zweitvertretung von Blau-Weiß Papenburg an und hatte schon nach zwei Minuten etwas, das man „Traumstart“ nennt: Freistoß Elfert, Kopfball Paul, 1:0. So einfach kann Fußball sein. Auch das 2:0 trug die Handschrift von Marcel Paul. Über links spazierte er durch, legte clever auf Knieper, der wiederum Katzy bediente, Tor im Stile einer Tischvorlage beim Schulsport. Während Papenburg sich anschließend den Ballbesitz ans Bein band, blieb Leschede kompakt und lauerte auf Nadelstiche. Knieper traf das Lattenkreuz, köpfte ein Abseitstor, und Katzy scheiterte am Keeper. Kurz vor der Pause dann doch der Anschluss, weil im Strafraum für Sekunden mehr Durcheinander herrschte als auf dem Flohmarkt in Rheine: 1:2 (Luca Schreier, 40').

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Papenburg kombinierte gefällig, Leschede verteidigte solide, bis die Hausherren in Minute 67 den Ausgleich erzielten (David Schwennen). Statt in Selbstmitleid zu versinken, hatte Leschede aber noch ein Highlight parat: Einwurf, Duisen behauptet, Reling flankt, Knieper köpft - bumm, 2:3. Ein Treffer, der auch in der Sportschau nicht deplatziert gewirkt hätte. In den Schlussminuten drückte Papenburg noch einmal, doch Leschede verteidigte mit allem, was Beine hat. Am Ende standen drei Punkte, strahlende Gesichter und eine wohl recht laute Heimfahrt im Bus. Die nackten Zahlen: Nach sieben Spielen rangiert der FC Leschede mit zehn Punkten auf Platz 7. Papenburg II steckt mit vier Zählern aus acht Partien im Tabellenkeller (Platz 14). Und weil Fußball bekanntlich keine Pause kennt, geht’s für Leschede schon am Dienstag in Haren weiter. Wer also Dienstagsunterhaltung sucht, weiß, wo er hin muss. __________ Drama in Twist: 3:3 gegen Eltern

Kreisliga-Fußball in Twist bedeutet selten Langeweile und auch diesmal war alles drin: Führungen, Ausgleichstreffer, späte Tore und ein Liveticker, der mit jeder Minute atmete. Schon nach fünf Minuten lupfte Burak Pala den Ball aus 18 Metern ins Netz, als wollte er das Stadion früh erwärmen. Doch kaum war der Jubel verklungen, nickte Jannis Schnebeck auf der anderen Seite zum 1:1 ein, Kreisliga-Konterprogramm in Reinform. Die Partie blieb flott, bis Philipp Mahr in der 30. Minute den Ball aus 20 Metern ins lange Eck schlenzte. Wieder lag Grenzland vorne, wieder hatte Schnebeck die passende Antwort: per Elfmeter zum 2:2 (58.). Als Nico Imming kurz vor Schluss das 3:2 markierte, schien Twist den Sieg schon in der Tasche zu haben. Doch in der Nachspielzeit tauchte erneut Schnebeck auf, der mit seinem dritten Treffer den Eltern-Punkt rettete, ein 3:3, das sich eher wie eine Achterbahnfahrt anfühlte als wie ein Kreisligasonntag. Zwischendurch regte man sich über Gelbe Karten, Abseitsentscheidungen und vergebene Chancen auf. Oder, wie es Liveticker-Schreiber Alfons Schwieters trocken zusammenfasste: „Ein normales Spiel gibt es nicht bei Grenzland.“ Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Und eines dieser Spiele, bei denen man sich fragt: Wer braucht eigentlich Bundesliga, wenn Kreisliga so abliefert? __________ Listrup klaut Börger in letzter Minute die Punkte

In Börger war alles angerichtet für einen großen Abend. Zweimal lag die DJK zurück, zweimal kamen sie zurück. Als Ole Schürmann in der 67. Minute sogar das 3:2 erzielte, wähnte man die Gastgeber schon auf der Siegerstraße. Doch Listrup hatte noch Michael Bünker. Der Stürmer glich zunächst kurz nach Schürmanns Führung wieder aus (71.) - eingewechselt, eiskalt, fertig. Und als dann in der Nachspielzeit alle schon Richtung Abpfiff schielten, schlug er noch einmal zu. 90.+5, Vorlage Pascal Blömers, Abschluss Bünker und plötzlich jubelte nur noch Listrup über ein 4:3, das die Gastgeber sprachlos zurückließ. Zuvor hatte das Spiel schon reichlich Dramatik geboten: Christoph Schwis (13.) und Marcel Knoop per Elfmeter (31.) trafen für Listrup, Noah Langen (23.) und Dominik Albers (49.) für Börger. Dazwischen Latte, Elfmeter-Diskussionen, ein unsicherer Keeper und viele Chancen hüben wie drüben. „Was ein Spiel hier in Börger“, notierte Liveticker-Schreiber Oldiges mehrfach. Am Ende hatte er recht: Es war eines dieser Kreisliga-Duelle, die niemand so schnell vergisst, außer vielleicht die DJK, die lieber nicht mehr daran erinnert werden möchte. __________ Lüßing trifft dreifach, Bokeloh grüßt wieder von oben

