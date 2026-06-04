Auswärtssieg mit Folgen: Werpeloh träumt weiter vom Aufstieg

Die DJK SV Werpeloh hat das Halbfinale der Relegation zur Kreisliga deutlich für sich entschieden. Beim SV Eintracht Emmeln setzte sich der Vizemeister der 1. Kreisklasse Emsland Nord mit 4:1 durch und darf damit weiter vom Aufstieg träumen.

In einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase setzte Werpeloh die ersten entscheidenden Akzente. Tobias Wesseln brachte die Gäste in der 15. Minute nach einer Hereingabe per Kopf in Führung. Nur drei Minuten später legte derselbe Spieler nach. Nach einem weiten Abschlag behauptete Wesseln den Ball im Zweikampf und erhöhte auf 2:0.

Die Gäste präsentierten sich effizient und nutzten ihre Chancen konsequent. Fabian Münster sorgte in der 39. Minute für den dritten Treffer. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte verschätzte sich die Emmelner Defensive, sodass Münster zum 3:0 vollenden konnte.

Emmeln verkürzt, Werpeloh macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf. Maik Deymann verkürzte in der 50. Minute nach einem langen Ball auf 1:3. Emmeln erhöhte in der Folge den Druck und kam unter anderem zu einem Lattentreffer.

Werpeloh verteidigte die Führung jedoch erfolgreich und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Jan Finn Hüntelmann traf nach einer Flanke per Kopf zum 4:1-Endstand.

Mit dem Auswärtssieg zieht die DJK SV Werpeloh ins Finale der Relegation ein. Für den SV Eintracht Emmeln endet dagegen die Aufstiegshoffnung im Halbfinale.

Damit findet das Finale der Relegation am Sonntag in Werpeloh statt. Gegner ist dann Blau-Weiß Lünne, der Vizemeister der 1. Kreisklasse Emsland Süd.

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