Auswärtssieg mit bitterem Beigeschmack

Am 2.Spieltag mussten die Damen des SV Mutscheid auswärts bei der Zweitvertretung des VfL Kommern ran. Ohne Top-Torjägerin Leah Burggraf und Stammverteidigerin Kira Haag, die urlaubsbedingt fehlten, startete man motiviert in die Partie. Die Vorgabe des Trainers lautete zunächst, kein Tor zu kassieren, bevor der 1.Kaffee geleert ist. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive und einem darauffolgenden zu kurzen Klärungsversuch konnte die Kommerner Stürmerin eine Bogenlampe im langen Eck versenken. So stand es nach zwei Minuten bereits 1:0 für die Gastgeberinnen, Vorgabe verfehlt.

Die Gäste schafften es jedoch in der Folge mehr und mehr das Spiel an sich zu reißen und konnten noch vor der Pause nach einem sehenswerten Spielzug den Ausgleich zu erzielen. Am Ende einer berauschenden Passkombination bediente Pia Reians die gut aufgelegte Steffi Drießen mustergültig, woraufhin Steffi zum verdienten Ausgleich einnetzte. Mutscheid konnte auch in der 2.Hälfte den Druck hoch halten, eine Folge daraus war dann der verdiente Führungstreffer. Wiederum bediente Pia Steffi hervorragend, die zum 2:1 vollendete. Anschließend beschränkte sich Kommern darauf, wiederholt fragwürdige Elfmeter zu fordern. Dem kam der ansonsten gute Unparteiische in der Nachspielzeit auch nach, gab er doch den Strafstoß für Kommern nach einem Foul (ehrlicherweise sei hier erwähnt: den kann man geben). Julia hielt ihn jedoch in souveräner Manier, sodass Mutscheid die 3 Punkte aus Kommern entführen konnte. Leider ist es aber ein Sieg mit bitterem Beigeschmack: Carina Holzem wurde bei einem harten Foul (kein absichtliches, aber durchaus hartes Foul) im Mittelfeld so schwer verletzt, dass sie mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt werden musste (der Verdacht hat sich mittlerweile bestätigt, diese Laufbahn könnte beendet sein…).