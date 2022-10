Auswärtssieg mit bitterem Beigeschmack RL SÜDWEST: +++ TSV Steinbach Haiger gewinnt mit 3:2 bei der TSG Balingen / Kircher verletzt sich +++

Die erste Hälfte

Die Hausherren begannen etwas druckvoller und wären beinahe durch ein Eigentor der Gäste in Führung gegangen. Der TSV Steinbach Haiger ließ sich davon aber nicht schocken und traf in der siebten Minute durch Dino Bisanovic zur Führung. Serkan Firat hatte Tim Kircher bedient, der anschließend den Torschützen per Rückpass fand. Die TSG Balingen schlug jedoch umgehend zurück. Leander Vochatzer traf per Kopf die Latte (9.) und keine 120 Sekunden später scheiterte der Offensivmann an Kevin Ibrahim. Das Spiel blieb munter. Kaan Akkaya traf in der 20. Minute beinahe direkt per Ecke. Quasi im Gegenzug ging ein abgefälschter Schuss von Jonas Singer über das Tor. Die Zuschauer bekamen auch weiterhin ein Chancenfestival geboten. Jonas Singer köpfte eine Flanke von Tim Kircher über das Tor (24.), bevor Sasa Strujic am Torwart scheiterte (26.). Ein Angriff über die rechte Seite führte dann zum Ausgleich. Laurin Curda flankte von der Außenbahn in die Mitte, wo Jonas Meiser die Zeit zur Annahme, Drehung und dem Abschluss ins linke obere Eck hatte (32.). Es ging offensiv weiter. Sören Eismann spielte den Ball in der 36. Minute zu Jonas Singer. Der bediente Paul Stock und der Steinbacher Kapitän traf per Direktabnahme zur erneuten Führung seiner Mannschaft. Lange sollte dieses Ergebnis aber nicht Bestand haben. Leander Vochatzer bediente drei Minuten vor der Pause Kaan Akkaya und der traf per Flugkopfball zum 2:2-Pausenstand.

Die zweite Hälfte

Die erste nennenswerte Aktion im zweiten Abschnitt war auch gleich der große Schock für den TSV Steinbach Haiger. Tim Kircher wurde von schräghinten gefoult und fiel dabei so unglücklich, dass er sich voraussichtlich eine schwerwiegende Schulterverletzung zuzog. Den fälligen Freistoß verwandelte Paul Stock präzise zum 3:2 für die Bieler-Elf im rechten oberen Winkel (56.). Beinahe wäre die TSG Balingen vier Minuten später wieder zurückgekommen, doch ein ansatzloser Schuss von Leander Vochatzer prallte vom Pfosten zurück ins Spielfeld. In der 66. Minute tauchte Franck Tehe im Strafraum auf, zielte jedoch zu hoch. Die endgültige Entscheidung hatte dann Sasa Strujic auf dem Fuß, doch zuerst hielt der Torwart, dann kullerte der Ball in der 72. Minute knapp am Tor vorbei. Eine Viertelstunde vor Schluss konnte sich Kevin Ibrahim im 1 gegen 1 auszeichnen. Es ging weiter hin und her. So war es nun Serkan Firat, der in der 77. Minute den Balinger-Schlussmann per Freistoß zu einer Glanzparade zwang. Die Hausherren rannten in der Folge wütend an, Steinbach konterte. Einer dieser Schnellangriffe hätte den vierten Treffer in der 90. Minute bedeuten müssen, doch Dennis Owusu traf nach toller Vorlage von Franck Tehe freistehend die Latte und machte es so unnötig spannend. Nachdem jedoch Sascha Eisele eben jenen Dennis Owusu im Strafraum angeschossen hatte, endete die Partie mit einem knappen Auswärtssieg des TSV Steinbach Haiger, der den dritten Tabellenplatz vor dem Spitzen-Heimspiel gegen den FC Homburg (15.10.2022 um 14 Uhr im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger) festigte.