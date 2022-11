Auswärtssieg mit Abschiedstreffer

Der TSV Rohr startete ungewohnt früh bereits am Samstag in das Fußballwochenende. Für die Männer in grün ging es zu einem der distanzmäßig weitesten Auswärtsspiele zum TV Cannstatt, der vor diesem Spieltag auf dem 10. Platz der Kreisliga B3 gastierte. Im Vergleich zum letzten Sonntag gab es in der Startelf des TSVs 3 Wechsel: Da J. Sander krankheitsbedingt ausfiel wurde dieser durch den nicht minder (spiel)intelligenten S. Reuschen in der Innenverteidigung ersetzt, während J. Unmüßig statt D. Litterst auf der linken Außenverteidigerposition sein Glück versuchte und M. Acher im Sturm randurfte und J. Kloß nach rechts außen schob, wo letzte Woche noch T. Lindenmann startete, der aber noch an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Auch vor diesem Spiel war die Devise des Coaches D.Ruf eindeutig: 3 Punkte müssen her, damit man die spielfreien Wochenenden der Konkurrenten nutzen kann und sich im Tabellenfeld möglichst abzusetzen. Entsprechend motiviert wollten die Rohrer auch in das Spiel starten, jedoch war der Schiedsrichter kurz vor Anpfiff noch immer nicht erschienen, weshalb sich der Spielbeginn um circa 20 Minuten verzögerte. Trotz der Verspätung war der TSV gewollt, die Kontrolle über das Spiel direkt an sich zu reißen und dieses möglichst früh in die richtige Richtung zu lenken.

Mit beherztem Pressing ab der ersten Minute konnte man auch ein paar Ballverluste und Fehlpässe erzwingen ehe es in der 12. Minute zur ersten Großchance für die Rohrer kommen sollte. Nach einem erzwungenen Fehler in der Cannstatter Defensive konnte M. Acher das Leder quer durch den Strafraum auf M. Riethmüller rüberschicken, der ganz trocken und humorlos zum 1:0 ins linke untere Eck abschließen konnte. Nach diesem Wunschstart wollten die Grünen nicht nachlassen und möglichst schnell mit einem weiteren Tor nachlegen, um die Weichen früh auf Sieg zu stellen und die Ausgleichshoffnungen des Gegners möglichst früh im Keim ersticken zu lassen. Mit viel Ballbesitz und viel Platz im Zentrum wurde nun versucht, den nächsten Schuss im Tor unterzubringen. Da viele Angriffe der Rohrer durch Fouls der Cannstatter unterbunden wurden, ergaben sich für die Rohrer immer wieder Chancen aus Standards. Jedoch waren alle Kopfbälle der Offensivabteilung zu ungenau, sodass keine wirkliche Torgefahr aufblühte. Als M. Riethmüller jedoch zum Freistoß aus circa 20 Metern antrat und den Ball punktgenau in den Knick zirkelte, rechnete eigentlich jeder auf dem Platz mit dem 2:0. Die Rechnung wurde jedoch ohne den Cannstatter Keeper gemacht, der den Ball mustergültig aus dem linken oberen Winkel kratzte. Kurze Zeit später war es eine Ecke, die von M. Riethmüller kurz auf J. Weidenbach ausgeführt wurde. Da dieser ungehindert in den gegnerischen Strafraum einziehen konnte, versuchte er aus spitzem Winkel einfach mal sein Glück und schoss den Ball normalerweise ungefährlich flach in die Mitte des Tors. Da der Cannstatter Torwart den Ball im Getümmel erst spät sah und nicht so schnell reagieren konnte, traf er diesen mit dem Fuß nicht richtig und er flog ins eigene Tor: das lang forcierte 2:0! Nur 2 Minuten später nutzt M. Acher ein kleines Loch in der gegnerischen Verteidigung, um einen mustergültigen Steckpass auf den unermüdlichen T. Schinninger zu spielen. Dieser konnte sich von den heranreifenden Verteidigern absetzen und im 1 gegen 1 den gegnerischen Torwart überwinden. Somit ging es mit einem souveränen 3:0 in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff wollte der TSV da weitermachen, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Zunächst ohne Änderungen im Personal konnte das Ballbesitzspiel fortgeführt werden. Unterbrochen wurde dies kurz nach einem Zusammenstoß des gegnerischen Angreifers und der Abwehrkante S. Reuschen, da beide furchtlos zum Kopfball am Sechzehner der Rohrer in die Luft stiegen. Hierbei zog sich S. Rauschen erneut eine Platzwunde zu, die nach dem Spiel mit einem Stich genäht werden musste. Gute Besserung! S. Gröhl ersetzte ihn positionsgetreu und auch von den anderen Jokern machte Coach D. Ruf Gebrauch, darunter auch M. Altadill, dessen Pflichtspieldebüt auch gleichzeitig sein Abschiedsspiel bedeutete, da der Spanier die Zweite des TSV Rohrs schweren Herzens verließ, um sein Glück in seiner neuen Wahlheimat Paris zu versuchen. Und es kam, wie es kommen musste: In der 70. Minute konnte M. Altadill nach hartem, aber fairem Körpereinsatz vom Innenverteidiger erobern und stand plötzlich alleine vorm Keeper. Wie es sich für einen spanischen Stürmer gehört, guckte er den Torwart aus und schob den Ball zum 4:0 und vielleicht emotionalsten Tor des Spieles in die Maschen. Spätestens mit diesem Tor konnte er sich in die Rohrer Geschichtsbücher eintragen, denn erfolgreiche Spanier haben in dieser Mannschaft mehr Tradition als der Fußball im WM-Gastgeberland Katar. Letztlich konnte sich noch A. Ahsan in die Torschützenliste eintragen, nachdem seine eigene Flanke im Strafraum der Cannstatter an die Hand eines Verteidigers geriet. Selbstbewusst schnappte sich der Neuzugang selber den Ball und traf wie bereits im Elferkrimi im Pokalspiel gegen den TSV Jahn Büsnau II ganz cool per Elfmeter. Eine der Hauptforderungen des Coaches war es, dieses Spiel ohne Gegentor zu beenden. Entsprechend bemüht waren die Männer in grün, den Ball möglichst fern vom Kasten des wenigbeschäftigten Schlussmannes H. Dieterle zu halten. 10 Minuten vor Schluss konnte der TV Cannstatt nach einem Konter den Ball ins letzte Drittel des Spielfeldes vorpeitschen. Im Folgenden prallte eine Flanke von rechts außen vom sich wegdrehenden L. Schellhammer ab. Der Schiedsrichter, der allgemein das Spiel an einer sehr kurzen Leine laufen ließ, diese Linie aber auch konsequent durchzog, zeigte zum Unglauben der Rohrer auch in dieser Situation auf den Punkt und verglich beide Handspiele miteinander und begründete somit seine Entscheidung. Da auch der Spielmacher der Cannstatter diesen Elfer flach versenken konnte, blieb der Hintermannschaft der Rohrer der eigentlich wohlverdiente Abwehrschnaps verwehrt und man musste ein unnötiges, womöglich auch nicht ganz regelkonformes Gegentor hinnehmen.