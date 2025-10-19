Auswärtssieg! Löwen siegen in Düsseldorf mit 2:1

Eintracht Braunschweig hat am Freitagabend ein starkes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim Flutlichtspiel in der Merkur Spiel-Arena bezwangen die Löwen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (2:0) und feierten damit ihren ersten Sieg nach fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Chris Conteh und Max Marie erzielten die Treffer für die Braunschweiger, die damit wieder eindrucksvoll an ihre mutigen Saisonleistungen aus den Anfangswochen anknüpften.

Nach vier Liga-Niederlagen in Serie hatte die Länderspielpause der Backhaus-Elf offensichtlich gutgetan. Von Beginn an zeigten die Blau-Gelben ein ganz anderes Gesicht – aggressiv, organisiert und spielerisch mutig. Zwar gehörte der erste Aufreger der Partie der Fortuna, als Torwart Florian Kastenmeier weit vor dem eigenen Kasten patzte und Sven Köhler den Heber aus 50 Metern knapp verzog (15.). Doch kurz darauf belohnte sich die Eintracht für ihren mutigen Auftritt.

Die Fortuna wirkte danach verunsichert, während die Braunschweiger weiter nachlegten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Conteh mit einem präzisen Steckpass Max Marie auf die Reise. Der Mittelfeldspieler blieb vor Kastenmeier eiskalt und erhöhte auf 2:0 (39.). Kurz vor der Pause hätte Flick per Kopf sogar fast das 3:0 nachgelegt, der Ball strich aber knapp am Pfosten vorbei (44.).

In der 25. Minute setzte sich Chris Conteh nach Zuspiel von Florian Flick stark gegen Jesper Daland durch und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 – es war nicht nur sein dritter Saisontreffer, sondern zugleich das 1.000. Zweitligator in der Vereinsgeschichte der Eintracht.

Düsseldorf kommt, Hoffmann hält – Eintracht verteidigt mit Leidenschaft

Auch nach der Pause blieb Braunschweig zunächst tonangebend. Yardimci und Conteh hatten früh die Chance zur Vorentscheidung, doch Kastenmeier parierte zweimal stark (48., 52.). Danach übernahmen die Gastgeber mehr Spielanteile – angeführt vom eingewechselten Christian Rasmussen, der sofort zum Unruheherd wurde. Zunächst scheiterte er mit einem Freistoß an Ron-Thorben Hoffmann (63.), nur zwei Minuten später legte er den Anschlusstreffer von Kenneth Schmidt auf (65.).

Das Tor weckte die Fortuna – und die Arena. Braunschweig geriet nun deutlich stärker unter Druck, verteidigte aber leidenschaftlich. Heiner Backhaus reagierte taktisch und brachte mit Robin Heußer und Johan Gómez zwei frische, laufstarke Kräfte, um die Räume zu schließen.

In der Schlussphase wurde die Partie hitziger. Wieder war Rasmussen gefährlich, doch Hoffmann reagierte mit einer Glanzparade auf dessen Volley (76.). Danach stemmten sich die Löwen geschlossen gegen den Ausgleich und verteidigten ihren knappen Vorsprung mit allem, was sie hatten – selbst in sieben Minuten Nachspielzeit ließen sie kaum noch Chancen zu.

Nach dem Schlusspfiff feierte die Mannschaft ausgelassen mit den rund 1.000 mitgereisten Fans.

Starke Antwort vor dem Derby

Mit dem verdienten Erfolg bei der Fortuna feiert die Eintracht nicht nur einen wichtigen Befreiungsschlag, sondern tankt auch neues Selbstvertrauen für das bevorstehende Niedersachsenderby gegen Hannover 96. Die Partie am kommenden Sonntag (26. Oktober, 13.30 Uhr) im ausverkauften EINTRACHT-STADION verspricht ein echtes Highlight zu werden.

Heiner Backhaus: „Wir haben heute das Gesicht gezeigt, das uns stark macht. Leidenschaft, Kompaktheit, Mut – und das als Team. Ich bin stolz auf die Jungs. Dieser Sieg war das Ergebnis harter Arbeit in den vergangenen Wochen.“

Torschütze Chris Conteh: „Ich bin glücklich über mein Tor, aber noch viel wichtiger ist, dass wir als Mannschaft wieder da sind. Das 1.000. Tor für diesen Verein zu schießen, ist natürlich etwas ganz Besonderes.“

Das Spiel im Stenogramm:

Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier (C) – Daland, Schmidt (74. Suso), Breithaupt (86. Celar), Raimund (46. Rasmussen), El Azzouzi, Itten (63. Schmidt), Oberdorf, Iyoha, Muslija (86. Alexandropoulos), Zimmermann

Eintracht Braunschweig:

Hoffmann – Flick, Aydin (46. Kaufmann), Yardimci (73. Gómez), Marie (73. Heußer), Breunig, Tempelmann, Ehlers, Di Michele Sánchez (86. Ba), Köhler (C), Conteh (79. Szabó)

Tore:

0:1 Conteh (25.)

0:2 Marie (39.)

1:2 K. Schmidt (65.)

Gelbe Karten:

Itten / Ehlers, Breunig, Köhler

Schiedsrichter: Patrick Schwengers

Zuschauer: 31.188 in der Merkur Spiel-Arena