Auswärtssieg in Waldkirch - SC startet erfolgreich in die Rückrunde

Dem Sportclub Hofstetten gelang zum Rückrundenauftakt der Fußball-Verbandsliga ein 1:8-Kantersieg beim FC Waldkirch.

Ähnlich wie in der Vorrunde bei der Verbandsligapremiere in Hofstetten erspielte sich die Elf von SC-Spielertrainer Dennis Kopf auch in Waldkirch gleich zu Beginn hochkarätige Möglichkeiten. Stand es aber damals im Waldsee-Stadion trotz eines Chancenverhältnisses von 6:1 nach 45 Minuten nur 0:0, so nutzte der Aufsteiger nun seine Möglichkeiten eiskalt und machte aus sechs Chancen in Durchgang eins vier Tore.

Nach kurzem Abtasten im Elztalstadion eroberte sich Dennis Kopf in der gegnerischen Hälfte das Leder, passte quer entlang der Sechszehn-Meterlinie zu Jannik Schwörer, der in der 10. Minute nach kurzer Drehung Waldkirchs Keeper Bjarne Bayer im unteren rechten Eck keine Abwehrmöglichkeit ließ. Das war natürlich ein Auftakt nach Maß. Und Hofstetten wartete gar nicht erst ab was der Gegner macht und spielte weiter druckvoll nach vorne. Jonas Kinast setzte sich anschließend über rechts durch und sah den freien Nico Obert. Der nahm das Leder direkt und erzielte in der 16. Minute links unten das 0:2. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und versuchten dem Spiel eine Wende zu geben. So verkürzte Tim Pobst nur drei Minuten später nach einem leichtfertigen Ballverlust der Hofstetter Defensive mit Hilfe des Außenpfostens auf 1:2. Jetzt war Elf von FC-Spielertrainer Fabian Nopper wieder im Spiel. Immer wieder angetrieben vom Ex-Bahlinger Probst kam nun Waldkirch einige Male gefährlich vor das Hofstetter Tor. In der 24. Minute rettete Daniel Lupfer gegen Calvin Kopanka eins gegen eins und kurz darauf hielt er die Führung gegen Tim Probst fest. Das war in dieser Phase enorm wichtig, denn der Sportclub konnte sich befreien und hatte in der 27. Minute nach einem Alleingang von Marc Hengstler die Chance auf 1:3. Bjarne Bayer im Kasten von Waldkirch rettete sehenswert. Nach einem weiteren schönen Angriff über links (36.) war dann Bayer machtlos. Nico Obert flankte in die Mitte wo sich Elias Esslinger durchsetzte und aus 14 Metern zum 1:3 ins linke Eck schoss. Fast wäre den Gastgebern in der 43. Minute erneut der Anschluss geglückt, doch wieder war Hofstettes Keeper Daniel Lupfer zur Stelle und rettete gegen Calvin Kopanka aus zehn Metern. Den Nachschuss setzte Tim Probst dann über das Tor. Im direkten Gegenzug stellte Nico Obert nach einem schönen Konter über links auf 1:4. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Waldkirch wechselte zu Beginn von Durchgang zwei gleich vierfach und hatte in der 48. Minute die erste Chance. Daniel Lupfer blieb jedoch Sieger gegen Tim Probst. Das war es aus Waldkicher Sicht, denn anschließend spielte nur noch Hofstetten, holte sich alle zweiten Bälle und schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein. Scheiterte Marc Hengsler noch in Minute 49 an Keeper Bjarne Bayer, so erhöhte Michael Krämer nur drei Minute später auf 1:5 nach schönem Querpass von Nico Obert. Zehn Minuten später schloss Marc Hengstler ein schönes Solo zum 1:6 ab, und wieder nur zwei Minuten später erhöhte Elias Esslinger nach einer tollen Kombination auf 1:7. Die Gastgeber mussten nun sogar befürchten, dass es der Sportclub zweistellig macht, denn Nico Obert erzielte in der 67. Minute durch eine feine Einzelleistung das 1:8. Hofstetten gab sich auch mit dieser hohen Führung noch nicht zufrieden. Der eingewechselte Nils Kaspar traf mit seinem ersten Ballkontakt in der 72. Minute nur die Latte. SC-Spielertrainer Dennis Kopf und Co-Trainer Kiki Sanchez wechselten nun durch, hatten weitere Möglichkeiten, doch es blieb beim 1:8.

Nach dem Spiel waren die Hofstetter Trainer Dennis Kopf und Kiki Sanchez überglücklich, „denn 1:8 in Waldkirch zu gewinnen, passiert auch nicht alle Tage. Wir kamen übrigens wie zuletzt in Lörrach-Brombach gut ins Spiel und nutzten nun aber gleich unsere erste Möglichkeit“, resümierte Co-Trainer Sanchez. Auch in Lörrach hätte der Sportclub nach Meinung von Sanchez drei Punkte entführen können, was einen Spieler besonders ärgerte, Jannik Schwörer mit seinem verschossenen Elfmeter. Doch Schwörer war es nun, auf den der FC Waldkirch höllisch aufpassen musste und dem das wichtige 0:1 gelang. Sanchez musste dann aber seinen Torjäger wegen Oberschenkelproblemen vom Feld holen. „Wir haben heute ein Klasse-Spiel abgeliefert“, freute sich auch Hofstettens Nummer sechs Dennis Kopf, der hinsichtlich der Aufstellung die Qual der Wahl hatte. „Alle haben sich im Training voll rein gehauen, jeder hätte es verdient gehabt in de Startelf zu stehen, aber wir können halt eben nur mit Elf beginnen“. „Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient“, ergänzte Sanchez, „wir haben alle Tore sehr schön herausgespielt“. Schon nächste Woche gegen den FC Teningen will der Sportclub diese Form im letzten Spiel des Jahres bestätigen.