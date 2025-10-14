Auswärtssieg in Villingen

... ein verdienter und deutlicher Sieg am Ende. Beim Oberligaabsteiger waren drei Punkte klar das Ziel, um sich einen Puffer zu den vier Abstiegsplätzen aufzubauen. Doch das junge Heimteam mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren spielte eine starke erste Halbzeit, während die „Möhlinkicker“ gar nicht gut in die Begegnung kamen. Villingen II mit einem schnellen Konterspiel, einigen Eckbällen und Chancen. Zwei davon vereitelte der gute VfR-Keeper Marvin Mettenberger reaktionsschnell. Dazu musste Leandro Einecker Mitte der ersten Hälfte mit der Hacke ein sicheres Tor der 08er verhindern. Eine Führung für den Tabellenfünfzehnten wäre also absolut verdient gewesen.

Eine erste gute Torannäherung vom VfR gab es in Minute 42: Einen Kopfball von José Ngonge Mboyo entschärfte FCV-Goalie Arian Coma. Dann war Pause – durchschnaufen und die Sinne neu schärfen. Dies gelang dem Trainerteam Amaury Bischoff und Yannick Häringer wohl ausgesprochen gut, denn die „Gelb-Schwarzen“ waren im zweiten Abschnitt sofort voll auf Betriebstemperatur.

Minute 51: die Hausener 0:1-Führung. Im Drei-gegen-drei-Angriff spielte Erich Sautner dem ihn hinterlaufenden Muhammed Aslan die Kugel; der passte den Ball vor das Tor, wo ihn Villingen-Kapitän Luis Seemann selbst versenkte. Vier Minuten später gleich das 0:2 (55.). Einwurf Leandro Einecker, das Spielgerät prallte zu Batuhan Boz, der legte den Ball an der 16-Meter-Grenze quer zu Erich Sautner. „Enzo“ fackelte nicht lange und schweißte den Ball links oben ein.

Das alles entscheidende 0:3 in der 76. Spielminute wieder mit den zwei Hauptdarstellern vom 0:2 – nur umgekehrt: Erich Sautner spielte lang auf Batuhan Boz. „Batu“ sah, dass Torhüter Coma zu weit vor seinem Kasten stand, und lupfte die Kugel elegant aus gut 30 Metern ins leere Tor. Er belohnte sich damit – wie alle anderen auch – mit einer formidablen Steigerung in der zweiten Hälfte.

Fazit: Endlich mal mit etwas Spielglück versehen und dem anschließenden Leistungsanstieg gelang der erste wichtige Auswärtssieg!