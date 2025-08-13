 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn (Archivbild)
SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn (Archivbild) – Foto: Andreas Hannig

Auswärtssieg in Soltau: Oberliga-Rückkehrerin Bergmann trifft doppelt

Aufsteiger MTV Soltau bot dem Favoriten SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn lange Paroli, musste sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Rückkehrerin Jasmin Bergmann traf doppelt für die Gäste, die damit einen erfolgreichen Start in die neue Bezirksliga-Saison feierten.

Verlinkte Inhalte

Frauen Bezirksl. Ost
SG Lemgow-Dgst.
MTV Soltau
Jasmin Bergmann
Jasmin Bergmann

Der 1. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost brachte ein temporeiches Duell zwischen Aufsteiger MTV Soltau und der SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn.

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr
MTV Soltau
MTV SoltauMTV Soltau
SG Lemgow-Dgst. / Gusborn
SG Lemgow-Dgst. / GusbornSG Lemgow-Dgst.
2
4
Abpfiff

Beide Mannschaften fanden gut in die Partie und erspielten sich Chancen. Die Gäste nutzten jedoch ihre Möglichkeiten konsequenter: Jasmin Bergmann, die gemeinsam mit Birte Zahlmann vom Oberligisten MTV Barum zurückgekehrt ist, brachte ihre Farben in der 15. Minute in Führung. Ein Kopfball führte in der 29. Minute zum 2:0-Halbzeitstand für die SG.

Der MTV kam kämpferisch aus der Pause und belohnte sich in der 56. Minute durch Johanna Wesche mit dem Anschlusstreffer. Eine Unachtsamkeit im Defensivverbund nutzte Bergmann jedoch für ihr zweites Tor und das 3:1 (78.). Die Gastgeberinnen blieben dran: Lea Sophie Hohenhausen verkürzte in der 84. Minute auf 2:3, ehe die SG in der Schlussminute durch einen Fernschuss von Lena Lauenburg alles klar machte.

Der MTV Soltau bilanzierte über Instagram, dass ein Unentschieden durchaus möglich gewesen wäre. Man sei jedoch mit der grundsätzlichen Leistung und Einstellung zufrieden, darauf könne man aufbauen. Die Gäste beschrieben den Sieg als keinen schönen, aber verdienten Erfolg, der vor allem dank der Effizienz im Abschluss zustande kam.

>>> Zur Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost

Aufrufe: 013.8.2025, 13:40 Uhr
FuPa LüneburgAutor