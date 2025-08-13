Auswärtssieg in Soltau: Oberliga-Rückkehrerin Bergmann trifft doppelt

Beide Mannschaften fanden gut in die Partie und erspielten sich Chancen. Die Gäste nutzten jedoch ihre Möglichkeiten konsequenter: Jasmin Bergmann, die gemeinsam mit Birte Zahlmann vom Oberligisten MTV Barum zurückgekehrt ist, brachte ihre Farben in der 15. Minute in Führung. Ein Kopfball führte in der 29. Minute zum 2:0-Halbzeitstand für die SG.

Der MTV kam kämpferisch aus der Pause und belohnte sich in der 56. Minute durch Johanna Wesche mit dem Anschlusstreffer. Eine Unachtsamkeit im Defensivverbund nutzte Bergmann jedoch für ihr zweites Tor und das 3:1 (78.). Die Gastgeberinnen blieben dran: Lea Sophie Hohenhausen verkürzte in der 84. Minute auf 2:3, ehe die SG in der Schlussminute durch einen Fernschuss von Lena Lauenburg alles klar machte.

Der MTV Soltau bilanzierte über Instagram, dass ein Unentschieden durchaus möglich gewesen wäre. Man sei jedoch mit der grundsätzlichen Leistung und Einstellung zufrieden, darauf könne man aufbauen. Die Gäste beschrieben den Sieg als keinen schönen, aber verdienten Erfolg, der vor allem dank der Effizienz im Abschluss zustande kam.