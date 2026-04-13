Auswärtssieg in Salach! 🔴⚪

Wir starten stark in die Partie und gehen durch einen sehenswerten Freistoß von Christoph Bauer früh in Führung. Auch nach der Pause bleiben wir das spielbestimmende Team und erhöhen verdient durch Mike Tausch auf 2:0.

Durch zwei Platzverweise wird es in der Schlussphase nochmal hektisch und wir müssen in doppelter Unterzahl alles reinwerfen. Salach kommt noch zum Anschlusstreffer, doch mit viel Leidenschaft und Einsatz bringen wir den Sieg über die Zeit.