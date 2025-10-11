– Foto: Imago Images

Auswärtssieg in Paderborn: FCG fährt erneut glücklich drei Punkte ein Schon in der Vorwoche reichte dem FC Gütersloh ein spätes Tor, um sich drei Punkte zu sichern. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SC Paderborn 07 II FC Gütersloh Julius Langfeld

Gegen den SC Wiedenbrück gelang ein 1:0-Heimsieg durch einen Treffer von Jan-Lukas Liehr in der 84. Spielminute. Nun war es Joker Julius Langfeld, der im nächsten OWL-Derby in der 76. Spielminute für den Dreier beim SC Paderborn 07 II sorgte und mit dem Schlusspfiff auch den 2:0-Endstand herstellte. Der FC Gütersloh klettert damit bis mindestens nächsten Freitag auf Platz 2, wenn der punktgleiche Spitzenreiter FC Schalke 04 II und der Drittplatzierte Fortuna Köln aufeinander treffen.

In der Paderborner Home-Deluxe-Arena trafen am Samstag, den 11. Oktober 2025, in einer vorgezogenen Partie des 12. Spieltags der SC Paderborn 07 II und der FC Gütersloh in einem spannenden Duell aufeinander. Schiedsrichter Cengiz Kabalakli leitete die Partie, die von einem intensiven Kampf im Mittelfeld geprägt war. Die ersten Minuten gehörten dem SC Paderborn, der bereits in der vierten Minute durch Medin Kojic eine große Torchance hatte, dessen Distanzschuss jedoch abgefälscht zur Ecke ging.

Der FC Gütersloh fand nach einer verhaltenen Anfangsphase besser ins Spiel und hatte in der 14. Minute durch Patrik Twardzik die Möglichkeit zur Führung, doch er konnte den Ball nicht kontrollieren. Paderborn drückte weiterhin, doch auch Gütersloh zeigte sich gefährlich. In der 27. Minute vergab Kerem Yalcin eine 100-prozentige Chance, als er frei vor dem Tor neben das Ziel schoss. Paderborns Stefano Marino war ein ständiger Unruheherd und hatte mehrere Gelegenheiten, doch der Gütersloher Torwart Peters parierte stark. In der zweiten Halbzeit drängte Paderborn auf den Führungstreffer, doch die Chancen von Bennit Bröger und Anton Bäuerle blieben ungenutzt. Plötzlich kam jedoch der FC Gütersloh in der 76. Minute zu einem Konter, den Julius Langfeld nach einem Pass von Twardzik zur 1:0-Führung verwertete. Diese Führung fiel überraschend, da Paderborn das Spiel zuvor dominiert hatte.