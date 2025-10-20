Auswärtssieg in Oggenhausen hart erkämpft!

Auswärts tat man sich zu Beginn relativ schwer, da die Heimelf besser mit dem Platz zurechtkam und einige Standardsituationen für sich verbuchen konnte. Es blieb aber noch beim 0:0. Als man langsam ins Spiel kam, fiel auch gleich das 0:1, mit etwas Glück. Eine Flanke von Knaus auf der rechten Seite fiel genau ins lange hinten rein. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel für gut 20 Minuten, bevor Spichal mit einem Schuss aus rund 20 Metern das 0:2 erzielte. Oggenhausens Torwart Häußler sah hier alles andere als gut aus. Noch vor der Pause schaffte man das 0:3, weil Sokol Lutfiu einen Freistoß auf Kaiser schnell ausführte und dieser auf Eiberger quer spielte zum Torerfolg. Leider brachte das Ergebnis nicht die nötige Sicherheit, auch weil sich der RSV nie aufgab. So fiel auch noch das 1:3 nach einem Eckball, was gleichzeitig dem Halbzeitstand entsprach. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit einigen Konterchancen auf Unterkochener Seite, die man aber allesamt nicht konsequent ausspielen konnte. Oggenhausen dagegen kam zur ein oder anderen Halbchance, die Kübler im Tor aber nicht wirklich in Bedrängnis bringen konnten. Erst ein Elfmeter brachte nochmals Spannung herein, der aber jedenfalls aus Unterkochener Sicht keiner war. Robin Kübler wollte eine Flanke abfangen, indem er den Ball wegfaustete und dabei, aber erst nach dem Ballkontakt, den Gegner erwischte. Nun jedenfalls machte der RSV das 2:3. Glücklicherweise hatte man auf der anderen Seite gleich die Chance zum 2:4, als ein Abwehrspieler der Heimelf ein „Luftloch“ schlug und Pajtim Lutfiu mit starker Vorlage auf Eiberger das 2:4 ebnete. Dieses Gegentor zog dem RSV etwas den Stecker und so gab es nur noch in der Nachspielzeit durch einen Pfostentreffer etwas Aufregung. Am Ende stand jedoch der Auswärtssieg, der vor allem aufgrund der starken kämpferischen Leistung verdient war.