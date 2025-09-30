Auswärtssieg in Odelzhausen – Erdweg zeigt starke Reaktion

Nach der ärgerlichen und vermeidbaren Niederlage in der Vorwoche gegen den TSV Schwabhausen war die SpVgg Erdweg in Odelzhausen auf Wiedergutmachung aus. Schon ab der ersten Minute war zu spüren, dass die Mannschaft diesmal ein anderes Gesicht zeigen wollte. Erdweg übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel, stand hinten kompakt und setzte vorne die Gastgeber unter Druck. Die frühe Dominanz zahlte sich schnell aus: Bereits in der 7. Minute erzielte Stefan Stegmair nach einem gelungenen Angriff das 0:1. Erdweg blieb am Drücker und hätte kurz darauf die Chance auf einen Strafstoß verdient gehabt. Nach einem energischen Durchbruch von Satuk Can wurde Stegmair im Strafraum klar gefoult. Doch zur Verwunderung aller entschied der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter, sondern auf Vorteil – ohne dass sich daraus etwas Zählbares ergab.

Erdweg ließ sich von dieser Szene nicht beirren und setzte sein druckvolles Spiel fort. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte der nächste Treffer: In der 44. Minute köpfte Johannes Bichler eine präzise Flanke von Marcel Baumgartner zum 0:2 ins Netz. Besonders bemerkenswert: Erdweg spielte zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, da Daniel Mayr nach einer Zehn-Minuten-Strafe pausieren musste. Mit der 0:2-Führung ging es in die Kabine.

Disziplinierte Defensive in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel drängte Odelzhausen auf den Anschluss, doch die SpVgg zeigte eine geschlossene und disziplinierte Defensivleistung. Trotz größerer Spielanteile der Gastgeber ließ Erdweg kaum nennenswerte Torchancen zu und hielt das Tempo hoch. Jeder Spieler kämpfte für den anderen, sodass die Führung nie ernsthaft in Gefahr geriet.

Doppelschlag in der Schlussphase

In der 89. Minute machte Daniel Mayr endgültig den Deckel drauf. Nach Zuspiel von Marco Habermehl verwandelte er sicher zum 0:3. Nur eine Minute später erzielte Stefan Stegmair seinen zweiten Treffer des Tages. Nach einer scharfen Flanke von rechts, die Anton Burghart per Kopf verlängerte, schob Stegmair zum 0:4-Endstand ein.

Verdienter Auswärtserfolg

Dank einer spielerisch überzeugenden ersten Halbzeit und einer kämpferisch sowie taktisch disziplinierten zweiten Hälfte fährt die SpVgg Erdweg einen hochverdienten 0:4-Auswärtssieg ein. Mit dieser Leistung meldet sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück und belohnt sich mit drei wichtigen Punkten.