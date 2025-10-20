Auswärtssieg in Monschau-Imgenbroich - FC Walheim siegt 0:2

Laut Tabelle war das Ergebnis eigentlich eine klare Sache – gespielt werden musste aber trotzdem erst einmal. Und wie erwartet, wurde es auf dem schwer zu bespielenden Platz in Monschau-Imgenbroich alles andere als einfach.

Wir kamen nur schwer ins Spiel und trafen auf einen Gegner, der definitiv nicht den Tabellenplatz widerspiegelte. In der ersten Halbzeit hatte die SG Monschau/Imgenbroich gleich mehrere hochkarätige Chancen – drei bis vier davon hätten gut und gerne zur Führung führen können. Doch unser Keeper Meulenberg erwischte einen Sahnetag, hielt uns mit starken Paraden mehrfach im Spiel und sorgte dafür, dass hinten die Null stand.