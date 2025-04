Auswärtssieg in Kammerberg – FC Aschheim ist der 51-Punkte-Marke einen Schritt näher

Nach drei Spielen in Folge ohne Sieg konnten die Aschheimer in Kammerberg wieder einen Sieg einfahren und meldet sich damit in der Liga zurück.

Die Aschheimer taten sich zunächst schwer und kamen kaum einmal gefährlich vors gegnerische Tor. „Der Gegner war taktisch gut aufgestellt und bissig in den Zweikämpfen – es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis die Jungs richtig drin waren“, sagte FCA-Coach Vincenzo Contento. Seine Elf erspielte sich ein Übergewicht, benötigte allerdings einen Foulelfmeter, um spät in Führung zu gehen: Antonio Saponaro wurde im Strafraum gelegt, und Lordan Handanovic verwandelte vom Punkt (72.). Kurz darauf ließen die Aschheimer eine Doppelchance aus: Saponaro scheiterte an Kammerbergs Keeper Stefan Fängewisch, Robin Wolf schoss einen auf der Linie stehenden Abwehrspieler an (78.). Wenig später behauptete sich Wolf auf der linken Seite und entschied die Partie (89.). Im Gegenzug vereitelte FCA-Torwart Ertl die beste Gelegenheit der Gastgeber, als er einen von Baldwin Wilson verschuldeten Foulelfmeter parierte (90.).

Contento: „Das war eine gute Mannschaftsleistung heute, die Spieler wollen unbedingt noch die 51 Punkte holen, um die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte hinzulegen.“