Auswärtssieg in Irschenberg: Eisä mit entscheidenden Treffer

Die Revanche ist geglückt. Mussten sich die Warngauer Jungs im Hinspiel auf eigenem Platz noch mit 0:2 daheim geschlagen geben, drehten sie nun den Spieß um und siegten in einer vor allem in den letzten Minuten hart umkämpften Partie mit 2:1 in Irschenberg.

Nach dem Kantersieg vergangene Woche (7:2 gegen Türkspor Hausham) wollte das Team von Trainer Daniel Mayer gleich in Irschenberg nachlegen. Der SVW war von Beginn an gut im Spiel und so dauerte es nur bis zur achten Spielminute ehe die Gäste in Person von Georg Schönauer GS 9 zuschlugen. Nach schöner Ecke von Bene Gerr BG11 nahm Schönauer die Kugel direkt und vollendete sehenswert zur Führung für die Gäste. Dieses Tor war ein Wachrüttler für die Heimmannschaft die nun ihrerseits versuchte den Druck zu erhöhen.

So richtig viele nennenswerte Chancen erspielte sich der TSV aber nicht, so dass es mit der knappen Gästeführung in die Pause ging. Die Heimmannschaft hatte sich viel vorgenommen und kam voller Elan aus der Kabine. Warngau hielt jedoch gut dagegen und versuchte seinerseits Nadelstiche zu setzen. In der 60. Spielminute gab es nach Foul an Georg Schönauer einen berechtigten Foulelfmeter für die Warngauer. Der eigentlich sichere Elferschütze Bene Gerr nahm sich den Ball und scheiterte kläglich an Irschenbergs Schlussmann Leonhard Gruber. Der Fehlschuss bringt dem SVW 5 Goassnmaß ein, was ja auch nicht zu verachten ist. Kopf hoch Bene! Der nächste sitzt wieder.

So lies man also fahrig das 2:0 liegen. Doch dieses fiel dann nur wenige Minuten später. Dominik Stadler scheint seine neue Positon als rechter Schienenspieler sichtlich zu taugen. Das konnte man auch in der 79. Spielminute sehen, als er Oldie but Goldie Martin "Eisä" Eisenkolb den zweiten Treffer an diesem Tage servierte. Stadler spielte einen Gegenspieler aus und passte zu Eisä. Eisä wiederum lies das Leder perfekt zu Stadler "tropfen" und dieser spielte einen perfekten Steckpass. zu Eisä. Dieser nahm die Kugel im Lauf mit und traf like Harry Kane sehr abgeklärt ins lange Eck.

Die zahlreichen Warngauer Fans bejubelten den Treffern frenetisch. Als dann auch noch Maxi Läuger aufs Feld durfte und einen bei ihm bis dahin nie gesehenen Sprint anzog, feierten die Fans diesen enthusiastisch, aber auch mit dem ein, oder anderen Schmunzler.

Als sich die meisten der Irschenberger Fans schon mit der Niederlage abfanden, fasste sich Irschenbergs Stefan Moser ein Herz und traf per Sonntagsschuß am Montag ins Kreuzeck. Ein echtes Traumtor. Der gute Warngauer Torwart Thomas Mielke war gegen dieses Geschoss chancenlos. Viel mehr muss sich die Abwehr an die eigene Nase fassen, da der Rückraum nicht abgesichert war. Zwei Minuten mussten die Warngauer Jungs noch zittern, ehe der verdiente Auswärtssieg feststand.

Weiter gehts für den SVW am kommenden Sonntag, den 27. April 2025.

Dann treffen die Warngauer Jungs auf den SV Bayrischzell. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im Warngauer Sportpark. Gegen den Tabellenletzten der Liga freut sich der SVW wieder auf seine treuen Fans.

Heya SVW!