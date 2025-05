Auswärtssieg in Herrliberg

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Der FCP liess den Ball in den eigenen Reihen laufen, fand aber zu selten die Lücke in der tiefstehenden Abwehr, um gefährlich werden zu können. Der Gastgeber lauerte auf Konter ohne aber ernsthaft gefährlich zu werden. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit lief bereits an, als der Gast zu einem Freistoss kam. Der Torhüter wollte den hohen Ball von Thomas Adey herunterpflücken, wurde jedoch vom eigenen Mann umgerempelt. Cristian Cipolla reagierte geistesgegenwärtig und drosch den freistehenden Ball in die Maschen.

In der Pause wollte der FCP das Spiel nochmals etwas schneller gestalten und so die Abwehrreihe in Bewegung bringen. Dies gelang vermehrt und man konnte sich einige Halbchancen erarbeiten. Nach einem langen Ball setzte sich D. Buchs an der Grundlinie herrlich durch und bediente im Rückraum S. Buchs. Dieser krönte das brüderliche Zusammenspiel mit einem Flachschuss in die weite Ecke.