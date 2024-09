Auswärtssieg in Hausham *** Mielke sichert dem SVW drei Punkte

Ein guter Platz, bestes Fußballwetter und Flutlichtatmosphäre: Beim gestrigen Länderspiel in Hausham war alles geboten, was das Fußballerherz höher schlagen lässt. Vor einer traumhaften Bergkullisse begann der SVW gewohnt druckvoll und schnürrte die Hausherren phasenweise in deren eigenen Hälfte ein. Warngau kombinierte gefällig nach vorne, etwas zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus.

Nur zehn Minuten später hatte der SVW die Riesenchance aufs 2:0. Bene Gerr lief alleine auf den Schlussmann zu und brauchte nur noch einschieben. Er wurde allerdings von hinten gefoult, so dass es nicht zum Torerfolg kam. Die Warngauer Fans waren sich nicht einig, ob der Sünder gelb, oder rot hätte sehen müssen. Der gute Schiedsrichter Peter Poschauko zeigte vor 80 Zuschauern allerdings nur gelb. Den fälligen Strafstoß vergab der sonst so sichere Elferschütze Bene Gerr diesmal leider kläglich. Kopf hoch Bene! Passiert halt auch dir mal.

Nach einer viertel Stunde erlöste dann Capitano Andi Scheuck, der sich derzeit in herausragender Form befindet die zahlreichen mitgereisten Warngauer Fans. Vor einem der besten Torhüter der Liga, Benedikt Eham blieb Scheuck kalt wie eine Hundeschnauze und traf zum verdienten 1:0 für die Gäste.

Was sehr positiv zu erwähnen ist: Trotz dieses Fehlschusses baute jeder Bene Gerr sofort auf und es herrschte danach eine positive Grundstimmung. So muss das sein! Mit 1:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit richtig viel Elan aus der Kabine. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass 1:0 ein extrem gefährliches Ergebnis ist. Die Türken waren sich dessen bewusst und versuchten mit Fernschüssen zum Erfolg zu kommen.

Warngau hatte es seinem bärenstarken Torwart Thomas "Tom" Mielke zu verdanken der zwei Granaten die gut und gerne im Kreuzeck eingeschlagen hätten, entschärfen konnnte.

Die kurze Drangphase der Hausherren überstanden die Gäste dank Mielke erfolgreich und versuchten ihrerseits wieder zu Torgelegenheiten zu kommen. In der 65. Spielminute war es dann soweit und es gab erneut Strafstoß für den SVW. Diesmal nahm sich Capitano Andi Scheuck den Ball und traf per strammen Schuss ins linke Eck zum 2:0. Hausham warf danach noch einmal alles nach vorne. Doch entgegen der letzten Spiele, wo der SVW immer das ein oder andere Gegentor zu viel fras, liesen diesmal die beiden Abwehrchefs Dominik Stadler, Tobias Schreier und Co nichts anbrennen.

So blieb es am Ende beim verdienten 2:0 Auswärtssieg, der noch bis spät in die Nacht mit dem ein oder anderen Kaltgetränk begossen wurde.

Weiter gehts für den SVW nächsten Woche am Sonntag den 15. September 2024. Dann erwarten die Warngauer Jungs den TSV Irschenberg. Beide Mannschaften kennen sich aus zahlreichen Spielen, so dass man sich wieder auf ein spannendes Spiel freuen darf.

Warngau freut sich wieder über viele Fans. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im Warngauer Sportpark. Direkt danach trifft der SVW 2 auf den TSV Sauerlach.

Heya SVW!