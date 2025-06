Auswärtssieg in Großschwabhausen - Oberweimar gewinnt 4:2

In einem ereignisreichen Spiel konnte unsere 1. Herren letztlich den Sieg erringen. Den Nachholer, der nach mehreren Verlegungen Mittwoch Abend stattfand, gewannen unsere Herren 4:2. Die erste Halbzeit war zunächst sehr kontrolliert, doch blieben die ersten Chancen ungenutzt. Das 1:0 erzielte dann Tim Carstens nach schönem Steckpass von Jeremias Ramm (27.). Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt und kurz vor der Pause erzielten die Gastgeber nach Abwehrfehler das 1:1 (44.). Der starke Keeper Michael Wenk hielt zudem einen gut getretenen Freistoß fest.

In der 54. Minute erhöhte Großschwabhausen sogar auf 2:1, nachdem leichtfertig verteidigt wurde. Nur zwei Minuten später glich Carstens nach unglücklichem Rückpass des Gegners wieder aus - 2:2 (56.). In der 60. Minute schoss erneut Carstens nach Vorlage von Dübler das 3:2. Folgend gab es zahlreiche Möglichkeiten für den VfB, doch blieben alle ungenutzt. Eine kurze Unterbrechung gab es, als der Mähroboter plötzlich wie von Geisterhand auf das Spielfeld fuhr. Da der VfB jegliche Chancen liegen ließ, bleibt es spannend und erst in der 83. Minute entschied Carstens mit dem 4:2 nach herrlicher Vorlage von Max Köditz das Spiel. Köditz überlief die halbe Abwehr und schob mustergültig quer. Am Samstag findet nun das letzte Spiel der Saison statt. Zu Gast ist die SG Moorental.