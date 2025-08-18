Hallbergmooser Freudentaumel: Emil Kierdorf (l.) hat gerade zum 3:0 eingenetzt – sein zweites Tor an diesem Tag. Damit war die Partie gefühlt schon zur Pause entschieden. – Foto: Andreas Kögl

Auswärtssieg in Garmisch: Hallbergmoos setzt Ausrufezeichen Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Garmisch-P. Hallbergmoos

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben in Garmisch eine 5:0-Gala hingelegt. Vor allem die Art und Weise des Siegs nährt die Hoffnung auf einen Erfolgslauf.

Hallbergmoos – Geht die Saison für den VfB Hallbergmoos jetzt erst richtig los? Nach einem Stotterstart und dem Willenssieg am Dienstag beim 2:1 gegen Eintracht Karlsfeld setzte das Team nun ein dickes Ausrufezeichen: Mit einer 5:0 (3:0)-Gala beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen verkürzte der VfB in der Landesliga-Tabelle, die nach sieben Spieltagen so langsam an Aussagekraft gewinnt, den Abstand nach oben. Die Hallbergmooser waren von der ersten Minute an der Chef im Ring und hatten am Ende mehr Treffer in der Statistik stehen als die Garmischer Torschüsse. Die an diesem Tag enttäuschenden Platzherren fanden nie wirklich in die Partie und bekamen vom VfB auch kaum Luft zum Atmen. Das Forechecking funktionierte – und so kamen die Hallbergmooser immer wieder zu Chancen und hätten bereits zur Pause deutlicher als nur mit 3:0 führen können. Ein starkes Debüt feierte in der Mittelfeldzentrale Florian Schmuckermeier, der nach einem Seuchenjahr in die erste Elf zurückkehrte. Er gab ein sehr ordentliches Comeback.

Emil Kierdorf holt zum Doppelschlag aus Nach dem 2:1 in Unterzahl gegen Karlsfeld lief der VfB mit einer derart breiten Brust auf, dass man warnende Gesetze des Fußballs schlichtweg ignorieren konnte. Moritz Sassmann wurde gelegt – und es war ihm herzlich egal, dass der Gefoulte besser nicht zum Elfmeter antreten sollte: Er nahm sich den Ball und pfefferte ihn ins Tor (7.). Der Mann des ersten Durchgangs war jedoch Emil Kierdorf, der nun bei vier Toren in fünf Spielen steht. Er kam als Talent aus Obermenzing und könnte nun der Stürmer sein, der in einer Saison 15 oder mehr Treffer erzielt. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase der ersten Halbzeit (37./43.) sorgte er gefühlt für die Vorentscheidung. Als der in der Liga gefürchtete Garmischer Torjäger Moritz Müller seinen ersten Torschuss hatte, stand es schon 2:0 für Hallbergmoos.