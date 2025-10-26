Auswärtssieg in Emsbüren

Bei widrigen Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz setzte sich Union Lohne am Sonntag verdient mit 3:0 gegen den SV Concordia Emsbüren durch.

Vor rund 200 Zuschauern erwischte Lohne den besseren Start: Bereits in der 5. Minute traf Dennis Tengen nach feiner Vorlage von Phil Stricker zur frühen Führung. Das 2:0 folgte in der 20. Minute, als ein Emsbürener Abwehrspieler den Ball unglücklich am eigenen Keeper vorbei ins eigene Tor schoss.

Emsbüren zeigte sich zwar giftig in den Zweikämpfen, konnte aber Lohnes Dominanz nicht brechen.

Kurz vor der Pause hätte Tengen nach starker Kombination über Kildau und Stricker erhöhen können, verpasste jedoch knapp (40. Minute).

Nach dem Seitenwechsel blieb Lohne das klar effektivere Team: Kildau scheiterte in der 55. Minute nach guter Vorarbeit von Tengen, ehe Phil Stricker in der 65. Minute mit einem Distanzschuss nur knapp verzog.

Den Schlusspunkt setzte Luca Grau, der seine starke Leistung in der 88. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand krönte.

Ein insgesamt souveräner und verdienter Erfolg für Union Lohne. Am 2. November 2025 empfängt Lohne im Jahnstadion Sparta Werlte – Anstoß ist um 14:30 Uhr.

(Pressemitteilung SV Union Lohne)