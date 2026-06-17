Auswärtssieg in der Gluthitze

– Foto: FC Egg

Bei knapp 32 Grad musste der FC Egg am Sonntag auswärts in Seefeld auf Ihrem kleinen Kunstrasen zum letzen Auswärtsspiel der Saison antreten.

Auf dem Platz auf welchem man vor zwei Jahren noch mit 6:3 verloren hatte und 3 Tore über Einwürfe kassiert hatte. (Die Outlinie grenzt wirklich knapp am 16er).

Gleich nach dem Anpfiff startete der FC Egg furios. Man wollte das Spiel in die Platzhälfte des Gegners verlagern, wartete aber geschickt beim Spielaufbau des Gegners auf die Umschaltmöglichkeiten. Die ersten Chancen liessen nicht lange auf sich warten. Geschickt spielte man über aussen und die Flügel blieben auf diesem kleinen Kunstrasen in der Offensive konsequent an den Linien.

Daher hatte man noch eine Rechnung offen und diese Schuld wollte man heute begleichen.

Nach den ersten vergebenen Chancen konnte sich Feurer im Strafraum durchsetzen und geschickt zu Monaco quer spielen der nur noch einschieben musste. 0:1 für den FC Egg nach 9 Spielminuten.

Man liess nicht locker und erneut wurde ein Pass nach Aussen gespielt. Lamari tankte sich auf der linken Seite durch und sein Querpass in die Mitte wurde wieder eine perfekte Vorlage für Monaco. Dieser kam angerauscht und erhöhte auf 0:2 für den FC Egg.

Statt den Deckel zu schliessen schraubte man den Rhythmus ein bisschen runter. So kam Seefeld wieder ins Spiel und erzielte in der 40. Spielminute nach einer Standartaktion den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause kam Seefeld erneut zu einem Standart. Im allgemeinen Gewusel bugsierte ein Gegner den Ball über die Linie 2:2 nach 45. Spielminuten. Dies, obwohl der FC Egg das Spiel im Griff hatte und zahlreiche Chancen nicht verwerten konnte.

Für die zweite Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, die Konzentration sowie den Rhythmus zu erhöhen um so entgültig das Resultat zu festigen.

Kaum war der Ball wieder im Spiel rollte der erste Angriff auf Seefeld zu. Konetza, in der Halbzeit eingewechselt, kam zum Abschluss. Sein Schuss wurde vom Torhüter abgelenkt. Monaco reagierte am schnellsten und brachte seine Farben erneut in Führung.

Der FC Egg hatte das Spiel wieder im Griff, obwohl Seefeld sich mit der Zeit langsam aus der Umklammerung versuchte zu befreien.

Durch zahlreiche Wechsel (auch dem Wetter geschuldet) brach der Rhythmus nach einer gewissen Zeit ein und der FC Seefeld wurde somit stärker.

In der 75. Spielminute erzielte der FC Seefeld den Ausgleich 3:3.

Der FC Egg wollte jedoch die Rechnung noch begleichen und so besann man sich wieder auf das Fussball spielen. Man drückte den Gegner wieder in die eigene Platzhälfte und versuchte wieder über aussen Chancen zu kreiren. Seitenwechsel wurden wieder vermehrt forciert. Durch einen solchen Seitenwechsel wurde Ferreira (inzwischen auch eingewechselt) auf der linken Seite angespielt. Er zog mit dem Ball in die Mitte und sein Schlenzer in die weite untere Ecke war für den Torhüter unhaltbar. So erhöhte der FC Egg in der 87. Spielminute auf 3:4.

Nach 90 Minuten war Schluss. Der FC Egg konnte auch dieses Spiel gewinnen und sich somit wieder auf den 5ten Platz setzen.

Fazit:

Obwohl immer noch unnötige Ballverluste und Unkonzentriertheit teilweise im Spiel war, überwiegte heute der Wille. Der Wille heute zu gewinnen war am Schluss spielbestimmend.

Man kreiirte sich Chancen und konnte davon vier nützen.

Nun gilt es aber, den Fokus auf das letzte Spiel der Saison zu richten. Ein Heimspiel mit dem Gegner aus Küsnacht. Auch hier ist noch eine kleine Rechnung gegenüber der Vorrunde offen.

Dort dominierte man gegen den dazumaligen Tabellenführer und am Schluss erreichte man nur ein 3:3. Wir wollen die Saison mit einem Sieg abschliessen und zeigen, dass man mit dem FC Egg in der neuen Saison wieder rechnen darf.

Gleichtzeitig wird es das letzte Spiel beim FC Egg für die beiden Trainer, Patrick Kistler und Marzio Nespoli sein.

Daher… liebe Fans, kommt vorbei und lasst uns gemeinsam nochmals alles geben.

Spielbeginn : Sonntag 21.06.2026 – 14.00 Uhr – Sportanlage Schürwies