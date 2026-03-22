Die Zebras sicherten sich mit einem 1:4-Auswärtssieg in Burgau die nächsten drei Punkte – auch wenn die Partie über weite Strecken zäher war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die Anfangsphase verlief zunächst ereignisarm. Die SG hatte erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch kaum klare Chancen kreieren. In der 23. Minute fiel dann die Führung: Nach einer gelungenen Kombination durchs Mittelfeld zog Balkenhol aus rund 20 Metern ab und platzierte den Ball flach im rechten Eck zum 0:1. In der Folge blieb die SG spielbestimmend, ließ jedoch im letzten Drittel die nötige Konsequenz vermissen. Luca Wagner vergab eine gute Möglichkeit nach Flanke von Balkenhol deutlich, und auch ein gefährlicher Freistoß aus dem Halbfeld sorgte nicht für das zweite Tor. Die Gastgeber aus Burgau kamen erst kurz vor der Pause zu ihrem ersten Abschluss – nach einem Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel, allerdings ohne große Gefahr. Mit einer knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel kam Burgau deutlich aggressiver und griffiger aus der Kabine und setzte die SG unter Druck, ohne allerdings klare Chancen zu verzeichnen. Nach einer Ecke hatten die Gäste die erste Chance der zweiten Halbzeit aufs 0:2, als der Ball nach einem wilden Durcheinander im Fünfmeterraum von Seibold an die Latte geschossen wurde.

Doch die SG zeigte sich kurz danach eiskalt: In der 56. Minute setzte sich Luca Wagner nach einem langen Ball stark durch und schob überlegt zum 0:2 ein. Nur wenige Minuten später legten die Zebras nach – nach einem Ballgewinn im Mittelfeld steckte Luca Wagner auf Schmid durch, der im zweiten Versuch mit Hilfe des Innenpfostens aus stark abseitsverdächtiger Position auf 0:3 erhöhte (60.).

Burgau gab sich jedoch nicht auf und verkürzte kurz darauf auf 1:3 durch Hämmerle, nachdem die SG im Angriff den Ball verlor und die Gastgeber einen Konter über die linke Seite erfolgreich abschlossen – auch wenn dabei eine strittige Handaktion im Spiel war.

In der Folge verflachte die Partie. Die SG tat sich spielerisch schwer, agierte häufig mit langen Bällen und fand kaum noch Zugriff im Mittelfeld. Den Schlusspunkt setzte Jonas Wagner nach einer feinen Flanke von Fröhlich per Flugkopfball zum 1:4 Endstand (90.).

Kurz darauf war Schluss und die Zebras konnten damit die nächsten 3 Punkte auf dem Konto verbuchen.



Autor:PH