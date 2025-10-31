Auswärtssieg in Bollschweil

…holt einen verdienten Sieg im Kohlwaldstadion. Auf dem für unsere Jungs ungewohnten Winterrasen war es im ersten Abschnitt eine Partie ohne viele Tormöglichkeiten. Die größte Chance hatte der Gastgeber, als nach einem Standard Ali Azevedo Maatouk an die Latte köpfte. Teil eins war sonst ausgeglichen.

In der zweiten Halbzeit war Hausen weiterhin generell die bessere Mannschaft und versuchte, auf dem schweren Platz Fußball zu spielen. In der 58. Spielminute das 0:1 für Team 2: Der eine Minute zuvor eingewechselte Sebastian Wiesler erwies sich als Joker. Eine Flanke von der rechten Seite durch Muhammed Aslan nutzte er per Kopf zum Dosenöffner und zur wichtigen Führung.