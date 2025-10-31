Auswärtssieg in Bollschweil

Spvgg. Bollschweil-Sölden I – VfR Hausen II 0:2 (0:0)
Die Hausener Reserve…
…holt einen verdienten Sieg im Kohlwaldstadion. Auf dem für unsere Jungs ungewohnten Winterrasen war es im ersten Abschnitt eine Partie ohne viele Tormöglichkeiten. Die größte Chance hatte der Gastgeber, als nach einem Standard Ali Azevedo Maatouk an die Latte köpfte. Teil eins war sonst ausgeglichen.
In der zweiten Halbzeit war Hausen weiterhin generell die bessere Mannschaft und versuchte, auf dem schweren Platz Fußball zu spielen. In der 58. Spielminute das 0:1 für Team 2: Der eine Minute zuvor eingewechselte Sebastian Wiesler erwies sich als Joker. Eine Flanke von der rechten Seite durch Muhammed Aslan nutzte er per Kopf zum Dosenöffner und zur wichtigen Führung.
Nur sieben Minuten später das 0:2 (65.). Jonas Gutgsell fing einen Fehlpass der Gastgeber ab und schickte Sebastian Wiesler. Der machte den Ball fest, spielte Dodou Cham in den Lauf, und der vollendete sicher.
Danach wurde es noch ein bisschen hektisch, aber der VfR II verteidigte gut und ließ keine Gefahr mehr aufkommen. Somit konnte man erneut seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen. Acht Punkte aus vier Spielen – noch ungeschlagen in der Fremde – das kann sich doch sehen lassen.
„Nun freut man sich auf das Derby gegen den SV Biengen am Sonntag (!!)“
Tore:
0:1 (58.) Sebastian Wiesler (Muhammed Aslan)
0:2 (65.) Dodou Cham (Sebastian Wiesler)
Aufstellung VfR Hausen II:
Kiefl, Manjang, Soumahoro, Mutlu (57. Wiesler), Aslan (87. Bangoura), Schnurr, Gutgsell (83. Bozkurt), Badalli (60. Ablaß), Altin Rexhepi, Cham, Gladrow (C).
Zuschauer: 42
Schiedsrichter: Patrick Bonczyk
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)