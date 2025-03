– Foto: Peter Schildmann

Auswärtssieg in Bestform:TuS Eintracht Bielefeld schlägt FC Altenhagen

Endstand: FC Altenhagen 2 – 8 TuS Eintracht Bielefeld In einem beeindruckenden Auswärtsspiel setzte sich TuS Eintracht Bielefeld souverän gegen den FC Altenhagen durch. Die Mannschaft erzielte gleich acht Treffer, was selbst den langjährigen Fans in Erinnerung bleiben dürfte – ein Rekord, an den man sich so schnell nicht erinnert.

Spielverlauf Die Partie begann für die Gäste mit einem perfekten Start Bereits in der 2. Minute brachte J. Kopmann den TuS mit 0:1 in Führung. Doch die Führung blieb nicht lange Altenhagen antwortete umgehend in der 6. min zum Ausgleich

D. Golubovic erzielte in der 12. Minute das 1:2 und erhöhte in der 20. Minute auf 1:3.