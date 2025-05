Auswärtssieg in Balhorn

Starker Beginn der TSV Die Mannschaft von Trainer Marco Stübener startete mutig und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in den ersten fünf Minuten erspielte sich Immenhausen mehrere vielversprechende Gelegenheiten, doch der Ball wollte zunächst noch nicht ins Netz. In der 6. Minute dann plötzlich die Riesenchance für Balhorn: Nach einem schnellen Konter tauchte ein SVB-Angreifer frei vor Sören Enders auf. Der TSV-Schlussmann bewahrte jedoch glänzend die Nerven und parierte mit dem Fuß, obwohl er schon auf dem Weg in die andere Ecke war.

Doppelschlag bringt Führung

Im weiteren Verlauf übernahm die TSV immer mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen und kombinierte sich immer wieder gefährlich in den Strafraum der Gastgeber. In der 34. Minute war es schließlich soweit: Oliver Speer bediente Bastian Jenzowski, der aus rund 16 Metern trocken zur verdienten Führung abschloss. Keine 60 Sekunden später dann der nächste Jubel: Steven Schöps flankte von rechts scharf in den Strafraum und Nils Hellwig schob die Kugel aus kurzer Distanz zum 0:2 ins Netz. Immenhausen blieb am Drücker und hätte die Führung noch vor der Pause ausbauen können, doch mehrere Gelegenheiten blieben ungenutzt.

Anschlusstreffer bringt Spannung zurück

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Die TSV bestimmte das Geschehen, doch der SV Balhorn kämpfte sich zurück. In der 63. Minute gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer. Nach einem weiten Freistoß nahe der Mittellinie herrschte und köpfte Tobias Löber den Ball aus dem Gewühl über die Linie.