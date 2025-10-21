Auswärtssieg in Bad Waldsee: SV Baindt dreht intensives Duell

Der SV Baindt konnte am 12. Spieltag einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim Aufsteiger FV Bad Waldsee feiern. Die Gäste erwischten auf dem Waldseer Rasen den deutlich besseren Start und kamen vor allem nach Eckbällen früh zu gefährlichen Möglichkeiten.

Bereits in der 6. Minute belohnte sich Baindt für den offensiven Beginn: Nach einem schnellen Konter über Jan Fischer legte dieser den Ball in den Rückraum zu Leon Geng. Der Mittelstürmer hatte das Auge für den besser postierten Philipp Thoma auf außen, bekam den Ball anschließend am Fünfmeterraum zurück und vollendete zur frühen Führung.

In der Folge fanden die Gastgeber jedoch zunehmend besser ins Spiel. In der 33. Minute glich Bad Waldsee aus: Stokic bediente auf der linken Seite Rehm, der mit einem Haken nach innen zog und das Leder sehenswert mit rechts ins lange Eck schlenzte. Nur sechs Minuten später drehte der FVW die Partie. Erneut war Stokic entscheidend beteiligt, als er einen Pass der Baindter Defensive abfing, alleine auf das Tor zulief und eiskalt zum 2:1 vollstreckte.