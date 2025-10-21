Auswärtssieg in Bad Waldsee: SV Baindt dreht intensives Duell

FV Bad Waldsee – SV Baindt 2:3 (2:1)
Der SV Baindt konnte am 12. Spieltag einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim Aufsteiger FV Bad Waldsee feiern. Die Gäste erwischten auf dem Waldseer Rasen den deutlich besseren Start und kamen vor allem nach Eckbällen früh zu gefährlichen Möglichkeiten.
Bereits in der 6. Minute belohnte sich Baindt für den offensiven Beginn: Nach einem schnellen Konter über Jan Fischer legte dieser den Ball in den Rückraum zu Leon Geng. Der Mittelstürmer hatte das Auge für den besser postierten Philipp Thoma auf außen, bekam den Ball anschließend am Fünfmeterraum zurück und vollendete zur frühen Führung.
In der Folge fanden die Gastgeber jedoch zunehmend besser ins Spiel. In der 33. Minute glich Bad Waldsee aus: Stokic bediente auf der linken Seite Rehm, der mit einem Haken nach innen zog und das Leder sehenswert mit rechts ins lange Eck schlenzte. Nur sechs Minuten später drehte der FVW die Partie. Erneut war Stokic entscheidend beteiligt, als er einen Pass der Baindter Defensive abfing, alleine auf das Tor zulief und eiskalt zum 2:1 vollstreckte.
Doch die Baindter kamen gestärkt aus der Halbzeitpause zurück. In der 55. Minute fasste sich Dantona aus knapp 30 Metern ein Herz und jagte den Ball unhaltbar zum Ausgleich ins lange Eck. Nur wenige Minuten später war das Spiel erneut gedreht: Ein Freistoß segelte von Sandro Caltabiano an den langen Pfosten, wo Marko Szeibel per Kopf querlegte – Leon Geng stand goldrichtig und schob zum 3:2 für den SVB ein (61.).
In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives und kampfbetontes Duell, in dem beide Mannschaften alles reinwarfen. Am Ende brachte Baindt den Vorsprung clever über die Zeit und feierte einen insgesamt verdienten Auswärtssieg.
Ausblick: Kommende Woche empfängt der SV Baindt zuhause den SV Bergatreute.
SV Baindt: Benjamin Walser, Michael Brugger (27. Marc Bolgert), Lukas Zweifel, David Krauter (86. Tobias Szeibel), Philipp Thoma, Marko Szeibel, Nico Geggier (46. Sandro Caltabiano), Jan Fischer, Mika Dantona, Tobias Fink (75. Max Kretzer), Leon Geng (75. Kevin Lang) - Spielertrainer: Sandro Caltabiano - Trainer: Rolf Weiland
Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Leon Geng (6.), 1:1 Johannes Rehm (33.), 2:1 Pascal Stokic (39.), 2:2 Mika Dantona (55.), 2:3 Leon Geng (61.)
Bericht: MS