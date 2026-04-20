Auswärtssieg in Allendorf

In Hälfte Eins taten sich die Junglöwinnen schwer gegen kompakt verteidigende Allendörferinnen und konnten sich, trotz drückender Überlegenheit, kaum mal nennenswert in Szene setzen. So blieben Torszenen Mangelware und wenn mal ein Abschluss gefunden wurde, war dieser zu ungenau, wurde geblockt oder von der Allendorfer Torhüterin abgewehrt. So ging es nach 40 Minuten torlos in die Pause.

In der Halbzeitpause muss dann das Kasseler Trainerteam die richtigen Worte gefunden haben, um die Junglöwinnen auf die zweite Hälfte einzustellen, denn der Sekundenzeiger hatte noch keine vollständige Runde drehen können, da lag der Ball das erste Mal im Allendorfer Tor. Paulina Kapsa fand Mannschaftskollegin Marlene Remus, die der Torhüterin mit einem Flachschuss in die linke Torecke keine Abwehrmöglichkeit ließ. In der 59. Minute war es wiederum Remus, die nach Zuspiel von Emilia Weinmeister frei vor der Allendorfer Torfrau auftauchte, diese umkurvte und auf 2:0 für die Junglöwinnen erhöhte. Somit waren auch die letzten Zweifel an einem Erfolg der Mannschaft aus der Fuldastadt beseitigt und die Mannschaft aus Kassel wollte mehr. Nur vier Minuten nach dem 2:0 bediente erneut Kapsa die mit aufgerückte Sarai Bahn, die mit einem Schuss aus 22 Metern die Führung weiter ausbauen konnte. Und weil es so schön war, dachte sich Lara Rodewald nur zwei Minuten später, sie könne es Ihrer Mitspielering gleichtun. Von Remus 20 Meter vor dem Tor freigespielt, überwand die Anführerin des Löwenrudels die Heimtorhüterin mit einem beherzten Abschluss zum vierten Treffer für den KSV. Im Anschluss nahmen die Junglöwinnen den Fuß wieder etwas von Gaspedal, kamen zwar noch zu vereinzelten Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben und so blieb es am Ende beim ungefährdeten 4:0 Auswärtssieg des KSV.