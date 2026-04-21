Auswärtssieg im Topspiel: West lässt 1860 III keine Chance von Florian Hahn · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

Mannschaftliche Geschlossenheit war der Schlüssel zum Erfolg – Foto: Jasmin Heimgärtner

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Der SV München West trat im Kampf um Platz zwei auswärts beim bis dahin zu Hause ungeschlagenen Tabellendritten TSV 1860 III an. Die Vorzeichen sprachen klar für die Gastgeber, die sowohl in der Formtabelle 2026 als auch in der Rückrundentabelle den ersten Platz belegten. Die Mannschaft von Coach Florian Hahn war entsprechend gewarnt und ging hochkonzentriert in das Spitzenspiel der Kreisliga 2. Vor rund 200 Zuschauern übernahm der SV München West von Beginn an die Kontrolle. Der Matchplan ging auf: Aus einer stabilen Struktur heraus wurde ein konsequentes Mittelfeldpressing gespielt, um über Umschaltmomente und Standards zum Torerfolg zu kommen.

Bereits die erste Ecke führte in der 3. Minute zur frühen Führung: Laurin Vogel traf zum 0:1. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte West das Geschehen klar. TSV 1860 fand kaum ins Spiel, was vor allem am starken Anlaufverhalten der Gäste lag. Alle Spieler des SV München West präsentierten sich in Topform und überzeugten durchgehend.

Laurin Vogel Tor und Assist in seinem ersten Spiel 2026 von Beginn an – Foto: KreisligaKult

Folgerichtig fiel nach einem gut getretenen Freistoß das 0:2 durch Dani Egwi. Trotz der Überlegenheit verpassten es die Gäste, das Ergebnis noch vor der Pause weiter auszubauen. Ferdl vergab freistehend die große Chance zum vorentscheidenden 0:3.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie zunächst ausgeglichener. Die Umstellung von 1860 auf eine Viererkette sowie personelle Wechsel zeigten Wirkung. In dieser Phase blieben jedoch klare Torchancen auf beiden Seiten aus. Nach etwa 15 Minuten fand West wieder besser ins Spiel – auch dank frischer Kräfte. Besonders August Auspurg setzte Akzente, als er sich stark durchsetzte, im Strafraum jedoch statt selbst abzuschließen den besser postierten Mitspieler suchte. In der 72. Minute bot sich Kapitän Lukas Hogeback die große Chance zur Entscheidung, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am Torhüter. Dennoch blieb die Partie ungefährdet, da von 1860 offensiv kaum etwas kam. Schließlich fiel die Entscheidung: Zunächst scheiterte der umworbene Top-Torschütze der Westler mit einer sehenswerten Aktion noch am Keeper, doch Ferdl verwertete den Abpraller zum 0:3. Keine 90 Sekunden später setzte Lorenz Weber mit dem Treffer zum 0:4 den Schlusspunkt.

Torschützen Daniel Egwi und Ferdl Hansl in Aktion – Foto: KreisligaKult