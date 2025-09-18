Auswärtssieg im Stadtpokal: Schene und Janknecht treffen doppelt

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg beim RSV Braunschweig hat die zweite Mannschaft des BSC Acosta das Viertelfinale der Braunschweiger Stadtmeisterschaft erreicht. Auf schwerem Geläuf und bei anhaltendem Regen ließ die Elf von Trainer Uwe Stucki von Beginn an keine Zweifel am Einzug in die nächste Runde aufkommen.

Schon nach zwei Minuten schlug Ole Schene zum ersten Mal zu – der Offensivspieler brachte den Bezirksligisten früh auf Kurs. Auch in der Folge war Acosta II das dominierende Team. In der 27. Minute war es erneut Schene, der mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis auf 2:0 stellte.

Der RSV Braunschweig, trainiert von Zdenko Pavlic, fand offensiv kaum statt und konnte die Abwehr der Gäste nur selten in Verlegenheit bringen.