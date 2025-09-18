Auswärtssieg im Stadtpokal: Schene und Janknecht treffen doppelt

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg beim RSV Braunschweig hat die zweite Mannschaft des BSC Acosta das Viertelfinale der Braunschweiger Stadtmeisterschaft erreicht. Auf schwerem Geläuf und bei anhaltendem Regen ließ die Elf von Trainer Uwe Stucki von Beginn an keine Zweifel am Einzug in die nächste Runde aufkommen.
Schon nach zwei Minuten schlug Ole Schene zum ersten Mal zu – der Offensivspieler brachte den Bezirksligisten früh auf Kurs. Auch in der Folge war Acosta II das dominierende Team. In der 27. Minute war es erneut Schene, der mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis auf 2:0 stellte.
Der RSV Braunschweig, trainiert von Zdenko Pavlic, fand offensiv kaum statt und konnte die Abwehr der Gäste nur selten in Verlegenheit bringen.
Janknecht schnürt Hattrick in der Schlussphase
Im zweiten Durchgang kontrollierte Acosta weiter das Geschehen, ließ aber zunächst weitere Gelegenheiten aus. Erst in der Schlussviertelstunde erhöhte Julius Janknecht die Schlagzahl: Mit einem Treffer aus dem Spiel (75.), einem verwandelten Foulelfmeter (81.) und einem weiteren Tor kurz vor dem Abpfiff (89.) schnürte der Joker bei Dauerregen einen lupenreinen Hattrick.
Viertelfinalgegner wird noch ermittelt
Im Viertelfinale des Wolterspokals trifft die Acosta-Reserve nun auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Leiferde und der eigenen ersten Mannschaft des BSC Acosta. Ein vereinsinternes Duell ist damit ebenso möglich wie das nächste Kräftemessen mit einem Ligakonkurrenten.