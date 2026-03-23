Auswärtssieg im Spitzenspiel - Oberweimar gewinnt 1:0

Unser VfB durfte am Samstag einen besonderen Sieg einfahren. Beim starken Tabellenzweiten Großschwabhausen gewannen unsere Herren am Ende mit 1:0 durch das „goldene Tor“ von Ole Hoffmann. Das Spiel begann ganz im Sinne des VfB. Sehr kontrolliert wurde der Gastgeber zumeist in die eigene Hälfte gedrückt. Die Zweikämpfe liefen gut, der Ball zirkulierte, die Bewegung passte. Es gab nur ein Problem: der Ball wollte nicht ins Tor. Wunderbare Abschlüsse von Ole Hoffmann und Tim Carstens flogen allesamt knapp am Tor vorbei. Max Köditz Schuss nach toller Vorarbeit von Kuhn landete am Pfosten. Es gab zahlreiche Eckbälle, die jedoch nie zum Torerfolg führten. Die Gastgeber hatten keine nennenswerten Möglichkeiten. Und so ging es mit 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann analog - Ballgewinne für den VfB, Druck auf den Gegnerstrafraum, doch kein Ball im Tor. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Ole Hoffmann einen Klärungsversuch des Gegners vor die Füße bekam und trocken einschoss - 1:0! Der VfB blieb weiterhin stets am Drücker, obwohl es kurz vor Schluss noch mal heikel wurde: ein VfB Verteidiger rutschte als letzter Mann weg und die Gastgeber nutzten dies zum Torabschluss. Doch zum Glück für den VfB lag eine Abseitsposition vor. So wurde das Ergebnis letztlich runter gespielt - zum Jubel und auch zur würdigen Anerkennung der Gastgeber.