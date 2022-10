Auswärtssieg im Schortental

Am vergangenen Samstag trat die Elf von Trainer Reich bei der Reserve der Verbandsligamannschaft SV Eintracht Eisenberg an und das Ziel war klar auf 3 Punkte ausgelegt.



Die ersten Minuten gehörten jedoch den Gastgebern, die mit ihrem schnellen Gocaj der die Abwehr überlief und nur durch ein taktisches Foul von Neumann, welcher an seine alte Herkunftsstätte zurückkam, gestoppt werden konnte. Nach 10 Minuten war es dann Künzel der einen perfekt abgestimmten Pass zur 0:1 Führung im Tor unterbringen konnte. Wie schnell es auf dem Kunstrasenplatz gehen kann, sahen die Zuschauer 15 Minuten später. Freistoß für Eisenberger, welchen Orlamünder mit beiden Fäusten parierte und Künzel anschließend mit einem langen Ball Barth auf die Reise schickte. Barth umlief den Schlussmann der Gastgeber und schiebt zum 0:2 ein. 10 Minuten später erkämpft sich Gäbler (spielte ebenso in der Vergangenheit für die SV Eintracht Eisenberg) den Ball fair vor dem Strafraum, schickt dann Barth erneut und lässt sich nicht zweimal bitten. 0:3 und Saisontor Nummer 13 für ihn. Mit dem Pausenpfiff legt dann Barth noch das 0:4 auf Thurmann auf und danach gingen beide Mannschaften zum Pausentee. In Halbzeit zwei gingen es die Gäste etwas ruhiger an, was Eisenberg sofort ausnutzen wollte. Jedoch kamen die Gastgeber weder an Orlamünder, noch an dessen kompakt stehender Abwehr vorbei. Neumann gefiel dies gar nicht und forderte mehr Körpersprache … na gut, gesagt, getan! In Minute 68 fängt Joker Näther einen Querpass des Torhüters ab und vollendet zur 0:5 Führung und 2 Minuten später legt er dann Thurmann zur 0:6 Führung auf. In den letzten 20 Minuten gab es noch Torchancen auf beiden Seiten, wo beide Torhüter sich noch auszeichnen konnten, aber passiert ist nichts Nennenswertes mehr. Nach 90 Minuten pfiff dann Schiedsrichter Dorsch ab und die Elf aus dem Orlatal konnte die Serie auf 5 Siege ausbauen.