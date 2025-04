Auswärtssieg im Derby

geschrieben von Lukas Honold:

Zu Gast auf dem wie immer bestens gepflegten Teppich der Uhus

wollten die Günzer die Klatsche aus der Hinrunde wiedergut machen.

Nachdem der Kapitän der Günzer wenige Tage zuvor noch

scherzhaft das ungesicherte Stehen auf dem Dach einer Baustelle

eines Hausbaus sicherer als unsere eigene Abwehr an einem

durchschnittlichen Sonntag bezeichnete, durfte er von der Mittelline

aus hilflos zusehen, wie direkt mit der ersten Aktion das Unheil

hereinbrach. Nach zu zaghaftem Klärungsversuch im Strafraum

landete der Ball im Chaos wieder vor einem Günzer Verteidiger,

welcher beim zweiten Versuch der Befreiung dem eigenen Mitspieler

einen astreinen Schienbeinknacker verteilte. Der Abpraller sprang

dann natürlich perfekt zum freistehenden Fabio Maier, der die Kugel

platziert und flach ins lange Eck zum 1:0 für die Hausherren

einschoss. Passend zum bevorstehenden Osterfest legte sich der

Günzer Defensivverbund also ein weiteres Ei ins eigene Nest.

In der Folge waren es dann aber die Grün-Weißen, die sich mehrere

Chancen erarbeiteten. Zunächst war wie auch in den letzten beiden

Spielen noch etwas Sand im Getriebe. Besonders positiv auffällig und

offensiv aktiv zeigte sich Harakiri-Matze, der den rechten Flügel

nachhaltig beackerte. So war es in der 17. Spielminute eben genau

dieser, der nach schönem Zusammenspiel auf der rechten Seite und

einem gekonnten Dribbling bis auf die Grundlinie in den Strafraum

durchgebrochen war. Seine perfekte Rücklage verwertete Patrick

Daufratshofer überlegt zum hoch verdienten 1:1 Ausgleich. Die

Gastgeber versuchten meist nach etwas Ballzirkulation in der

hinteren Reihe mit einem langen Ball in die Offensive zu kommen,

was im restlichen ersten Durchgang allerdings für keine wirkliche

Gefahr mehr sorgte. Etwa zehn Minuten vor der Halbzeit konnten die

Günzer sich abermals in den gegnerischen Strafraum vorspielen.

Nachdem der erste Abschluss noch vereitelt wurde, konnte der als

Linksaußen aufspielende Niklas Kirchmayer im Nachfassen die

Halbzeitführung für die Gäste erzielen.

Nach der Pause gelang es den Grün-Weißen nicht mehr, mit

Hochkarätern vor das gegnerische Tor zu kommen. Die Uhus selbst

hatten hingegen zweimal eine aussichtsreiche Gelegenheit zum

Ausgleich. Einmal legte der Angreifer die Kugel unter Bedrängnis

aber übers Tor und das andere Mal parierte Noah Böckler einen

Flachschuss innerhalb des Sechzehners stark und sicherte somit die

Führung ab. Gästecoach Huber holte dann neue Kräfte ins Spiel, die

gleich für merkbare neue Energie sorgten. Die Günzer gewannen

jetzt wieder mehr die Oberhand über das Spiel und belohnten sich für

den nun wieder aufkommenden offensiven Spielwitz. Nach einer

Ablage in den Rückraum knapp außerhalb des Sechzehners war es

in der 80. Minute der zuvor eingewechselte Tim Schwarz, welcher

den Ball mit schönem Effet rechts unten unhaltbar ins Eck zum 1:3

einschoss. In den Schlussminuten legte die Günzer Offensive dann

nochmal los. Zunächst setzte sich Koffi Adekpe sehenswert durch

und legte dann vor dem Tor auf Michael Harzenetter quer, der nur

noch einschieben musst. Der Günzer Kapitän kam nur kurz später

allein vor dem Torwart zu seinem Doppelpack und besiegelte damit

den 1:5 Auswärtserfolg.

