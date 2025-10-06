AUSWÄRTSSIEG! Hellas Schierstein 1

Die 1. Mannschaft des FSV Hellas Schierstein hat am 10. Spieltag der Kreisliga A Wiesbaden einen verdienten 1:2-Auswärtssieg bei der Spvgg. Sonnenberg II eingefahren und damit ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.

Nach dem Seitenwechsel blieb Hellas die aktivere Mannschaft und belohnte sich schließlich in der 68. Minute, als Ntumba Exauce Cidingi nach schöner Kombination das viel umjubelte 1:2 markierte. Danach zeigte das Team eine geschlossene Defensivleistung und brachte den Sieg souverän über die Zeit.

Nach einer frühen Führung der Gastgeber in der 12. Minute (Stockmann, 1:0) zeigte Hellas keine Spur von Nervosität, übernahm die Spielkontrolle und drehte das Spiel mit enormem Kampfgeist und spielerischer Überlegenheit. In der 41. Minute erzielte Burak Sinan Bozbiyik den verdienten Ausgleich – sein Treffer leitete die Wende ein.

Dieser Erfolg ist nicht nur das Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung, sondern auch Ausdruck der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen der 1. und 2. Mannschaft.

Die Abstimmung zwischen beiden Teams sowie die Unterstützung durch das gesamte Trainerteam rund um Burak Bozbiyik (Hellas 1) und Daniel Zeller (Hellas 2) sowie deren Kollegen sind vorbildlich – auf und neben dem Platz.

„Wir können wirklich stolz darauf sein, wie eng und respektvoll die Zusammenarbeit zwischen beiden Mannschaften funktioniert“, so Trainer Zeller (Hellas 2) nach dem Spiel. „In der heutigen Zeit ist so ein Zusammenhalt selten geworden – bei uns ist er selbstverständlich. Egal ob 1. oder 2. Mannschaft: Wir ziehen alle an einem Strang und stehen füreinander ein.“

Der Sieg in Sonnenberg unterstreicht die Entwicklung und Geschlossenheit des Vereins – sportlich wie menschlich.

Hellas Schierstein bleibt damit weiter auf Erfolgskurs und zeigt einmal mehr, dass Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt die Grundpfeiler dieser Mannschaft sind. 💙🤍

Torschützen:

⚽️ 41’ Burak Sinan Bozbiyik

⚽️ 68’ Ntumba Exauce Cidingi

Endstand:

Spvgg. Sonnenberg II 1️⃣ : 2️⃣ FSV Hellas Schierstein

Ein Verein – Zwei Mannschaften – Ein Ziel: Erfolg durch Zusammenhalt.

#HellasFamilie #Auswärtssieg #HellasEins #Teamgeist #ZusammenStark #JedenTagEinBisschenBesser 💪🏼⚽️